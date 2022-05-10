Bahçeli'den İmamoğlu'na sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Bayram kardeşliktir, barıştır, kader ortaklığıdır. Bize ayırmaya, ayrıştırmaya, fitne tohumları saçmaya heveslenenlere en güçlü cevaplardan birisi bayramlardır. Birlik ve dayanışma ruhunu hayatın diğer etaplarına taşıyabilirsek hiçbir hain hedef surumuzda gedik açamayacaktır. Hakkari'den uzanan eli Edirne'de tutan, Kars'tan söylenen selama İzmir'de karşılık veren milli yürekler oldukça ne tefrikanın hükmü sürecek ne tezvirat sonuç verecektir. Türk milleti tarih boyunca mazluma ses olmuştur.

Öz kabuk tarafından esir alınırsa, maneviyatın yerini maddiyat alırsa, dürüstlük dalavereyle alçalırsa hayatın ve siyasetin olağan akışı tıkanmakla kalmayacak toplum huzuru sarsılacaktır. Hadiselerin akış demetine hesabi yaklaşanların ne sözü sözdür, ne adamları meşrudur. Yeri gelince emeğini, alın terini, malını, canını vatanı ve milleti için feda etmekten zerre kaçınmayan fedakarlık simgeleri geleceğimize ışık tutmuşlardır. Nefislerini terbiye etmiş yüce gönül sahipleri bizim ilhamımızdır. Zübükzadelerin kaynağı kurumamıştır.

İmamoğlu'na tepki

Trabzon ve Rize'de dar katılımlı mitingler düzenlemesi yeniden ortamı kızıştırmış, 6+1 masaya konu olmuştur. Minibüsüne doldurduğu gazetecilerle nereye gidiyor, doğrusunu isterseniz biz de merak içerisindeyiz. İstanbul'u yüz üstü bırakıp gitmesi, siyasi ahlakın neresindedir. Bir belediye başkanının kentini bırakıp ortada vızır vızır gezmesi nedir. Cumhurbaşkanlığı sorusuna da "Bu milletin işidir" diyerek genel başkanıyla bir tartışma içerisine girmekte bir beyis görmemiştir. Bizim tespitimiz nettir ve o da şudur. İstanbul İstanbul olalı böylesi bir hezimet görmemiştir. Asıl vız gelip tırıs gidecek olan kendisidir. İBB Başkanı emanetine layık olmadığını defalarca ispatlamıştır. İstanbul ziyan edilmiştir. CHP de fitne bitmez. Zillet İttifakı kimi aday çıkarırsa çıkarsın, sağanak olup yağacak Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara farkla seçilecektir.

Türk milleti belirsizliğe prim vermez, Türk milleti maceraya hizmet etmez.

2023'te yalan, yıkım ve yozlaşma kaybedecektir. 2023'te tarih tekerrür edecektir. Kazanan Türk milleti, kazanan Cumhur İttifakı, kazanan MHP olacaktır.

Sığınmacı meselesi

Huzurumuzu kaçırmak, iç barış ortamımızı karıştırmak isteyenler bayramda iyice su üstüne çıkmışlardır.

Sığınmacı meselesi ülkemizin yumuşak karnı haline gelmiştir. Sığınmacılar konusunun kaşınmasıyla ilgili bir tertip ve tezgah planlanmaktadır. Elbette Türkiye sığınmacı kampı değil, Anadolu'nun kültürü korunmalıdır. Yabancı düşmanlığı ve ırkçılığı teşvik eden gruplara karşı uyanık olmak şarttır. Biz gelecek nesillere bir vatan emanet etmekle yükümlüyüz. Türkiye'nin sığınmacı akınına karşı aldığı tedbirler önemlidir. Sığınmacı sorunu kapalı devre çalışan grupların yönlendirilmesine açıktır. Bazıları çıkmış sığınmacı sayısını 8 milyon 10 milyon olarak gösteriyor. Bunlar yalandır, devletin kayıtları doğrudur. Ülkemizde 5 milyon 690 bin yabancı bulunmaktadır. Sığınmacı sayısı 4 milyon 292 bindir. 2017 yılından bu yana Suriyeli sığınmacılara yeni katılım olmadığı anlaşılmaktadır. Hiçbir sığınmacıyı elinde hançerle bekleyenlere teslim edemeyiz. Türkiye'nin yarınlarında sığınmacı sorunu olmayacaktır. Yabancı düşmanlığıyla siyaset yaptığını düşünenler Türk milletinin soylu duruşunu bilmeyenlerdir.

Cumhur İttifakı ne yaptığının farkındadır. Gerginlik çıkararak düşmanlığa yatırım yapanlar art niyetlidir. Her türlü sorunu milli ve manevi tecrübeyle çözecek parti MHP'dir, Cumhur İttifakı'dır. Biz evimizin önünde gece kondu dikmeye hazırlanan siyaset simsarlarına izin vermeyiz.

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