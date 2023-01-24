Bahçeli'den flaş sözler!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis toplantısında açıklamalarda bulunuyor...

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları:

Tarihi gerçekler dikkatle tetkik edildiği takdirde Türk milletinin kutlu varlığını, hibe ve hediye olarak almadığı berrak bir şekilde görülecektir. Kimseye, hiçbir güce takıntımız ve tabiliğimiz bugüne kadar baki değildir.

Milletine yabancılaşmış, tarihine sırt çevirmiş, kimliğinden uzaklaşmış bir zevatın bağımsızlığı hakkıyla savunması, eşyanın tabiatına aykırıdır. Ne garip ne tuhaf bir tecellidir ki tarih tekrar etmektedir. Bu gerçek dikkatli ve uyanık hiçbir gözden kaçmış değildir. Bir hususu tarih kayıtlarında not etmek gerekir ki medeniyetler mücadelesi sürdüğü sürece, ders ve ibret alınsa bile tarihin tekerrürü kaçınılmazdır. Kapanmamış yaraları bulunanlar, nefret nöbetine girenler yine üzerimize geleceklerdir.

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