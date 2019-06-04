0553 313 94 23

Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Partisinin Kurucu Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Bahçeli Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kurma iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

04 Haziran 2019 Salı 07:26
Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayram namazının ardından partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli şunları kaydetti:

Şehitlerimiz var, Türkiye hüzünlü bir bayram yaşamıştır. Seçimlere 19 gün var, karşılıklı saygı içerisinde gerilim yaratmadan 23 Haziran seçimlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun, Türkiye'nin geleceği açısından bir adım olarak görülmeli. İnşallah İstanbul seçimleri hayırlara vesile olacaktır.

Çalışmalara katılacağım

MHP İstanbul'da 'Hemşeri harekatı' adı altında başlattığı çalışmalar sürdürüldü. Yeni bir birlik şuuru ortaya çıkmıştır. 19 gün içinde çalışmalarımız devam edecek ben de zaman zaman İstanbul'a giderek çalışmalara katılacağım

YSK kararına tepki

Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlar. Soruşturmaya muhatap olunan insanların, hukuki yönden haklı veya haksız oldukları ortaya çıkmadan seçime dail edilmesi tartışmayı tüketmez. Şimdi 19 gün bu tartışacağız, tadı tuzu kalmayacak. Kimi görevlendirirlerse görevlendirsinler asıl görevli millettir

Davutoğlu parti kuracak iddiası

Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Siyasi hayat devam etmektedir, oturmuş, kabul görmüş partiler demokrasinin akan nehirleridir. Davutoğlu ne yapacak, 103 tane parti var. 104. olacağım diyorsa yolu açık olsun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 07:26
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Yaşayamaz dedikleri kız gördüğü tedavi sonucu ayağa kalktı
    1. (Özel) Yaşayamaz dedikleri kız gördüğü..
    2. Çelik:"İslam dünyasında büyük acılar..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
    4. Bakan Kurum, hemşehrileriyle bayramlaştı
    5. Erdoğan, askerlere hitap etti
    6. Ramazan Bayramı kutlanıyor
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pençe..
    8. Konteyner kentte buruk bayram
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'la yaptığı..
    10. Bakan Soylu açıkladı… Öldürülen o..
    11. Uçuruma yuvarlandı korna çalarak..
    12. Batman ve Siirt'te bayram namazı
    13. Hatay’da mezarlıklar doldu taştı
    14. Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci’den..
    15. Erzincan’da toplu bayramlaşma
    16. AK Parti’li İrfan Kartal’dan bayram..
    17. Anadolu’nun ilk camisinde bayram namazı
    18. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da
    19. Hatay’da kayalık arazide ot yangını
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını..
    21. Yüksekova’da mezarlık ziyareti
    22. Karamollaoğlu bayram namazını..
    23. Meteoroloji açıkladı dikkat! Bayramda..
    24. Otomobilin çarptığı genç öldü
    25. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
    26. Binali Yıldırım, bayram namazını Mimar..
    27. BEÜ’de yeni açılan bölüm ve..
    28. Denizli’de bayram namazı
    29. HDP yine bildiğiniz gibi… Tam kadro..
    30. Kuşadası’nda Ülkü Ocakları 15 bin..
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Akit'e atılan çamurun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Murat Alan' açıklaması
    Akit'e atılan çamurun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Murat Alan' açıklaması

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...