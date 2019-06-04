Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Partisinin Kurucu Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Bahçeli Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kurma iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.04 Haziran 2019 Salı 07:26
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayram namazının ardından partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.
Ziyaret sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli şunları kaydetti:
Şehitlerimiz var, Türkiye hüzünlü bir bayram yaşamıştır. Seçimlere 19 gün var, karşılıklı saygı içerisinde gerilim yaratmadan 23 Haziran seçimlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun, Türkiye'nin geleceği açısından bir adım olarak görülmeli. İnşallah İstanbul seçimleri hayırlara vesile olacaktır.
Çalışmalara katılacağım
MHP İstanbul'da 'Hemşeri harekatı' adı altında başlattığı çalışmalar sürdürüldü. Yeni bir birlik şuuru ortaya çıkmıştır. 19 gün içinde çalışmalarımız devam edecek ben de zaman zaman İstanbul'a giderek çalışmalara katılacağım
YSK kararına tepki
Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlar. Soruşturmaya muhatap olunan insanların, hukuki yönden haklı veya haksız oldukları ortaya çıkmadan seçime dail edilmesi tartışmayı tüketmez. Şimdi 19 gün bu tartışacağız, tadı tuzu kalmayacak. Kimi görevlendirirlerse görevlendirsinler asıl görevli millettir
Davutoğlu parti kuracak iddiası
Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Siyasi hayat devam etmektedir, oturmuş, kabul görmüş partiler demokrasinin akan nehirleridir. Davutoğlu ne yapacak, 103 tane parti var. 104. olacağım diyorsa yolu açık olsun.
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