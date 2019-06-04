Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayram namazının ardından partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli şunları kaydetti:

Şehitlerimiz var, Türkiye hüzünlü bir bayram yaşamıştır. Seçimlere 19 gün var, karşılıklı saygı içerisinde gerilim yaratmadan 23 Haziran seçimlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun, Türkiye'nin geleceği açısından bir adım olarak görülmeli. İnşallah İstanbul seçimleri hayırlara vesile olacaktır.

Çalışmalara katılacağım

MHP İstanbul'da 'Hemşeri harekatı' adı altında başlattığı çalışmalar sürdürüldü. Yeni bir birlik şuuru ortaya çıkmıştır. 19 gün içinde çalışmalarımız devam edecek ben de zaman zaman İstanbul'a giderek çalışmalara katılacağım

YSK kararına tepki

Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlar. Soruşturmaya muhatap olunan insanların, hukuki yönden haklı veya haksız oldukları ortaya çıkmadan seçime dail edilmesi tartışmayı tüketmez. Şimdi 19 gün bu tartışacağız, tadı tuzu kalmayacak. Kimi görevlendirirlerse görevlendirsinler asıl görevli millettir

Davutoğlu parti kuracak iddiası

Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Siyasi hayat devam etmektedir, oturmuş, kabul görmüş partiler demokrasinin akan nehirleridir. Davutoğlu ne yapacak, 103 tane parti var. 104. olacağım diyorsa yolu açık olsun.