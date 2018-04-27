Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bahçeli'den Beşiktaş'a çağrı: Maça çıkın

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçını değerlendiren Bahçeli, Beşiktaş'ın kupa maçına çıkmama kararını eleştirdi.

27 Nisan 2018 Cuma 19:17
Bahçeli'den Beşiktaş'a çağrı: Maça çıkın

Kadıköy'de oynanan ve 0-0 devam ederken, teknik direktör Şenol Güneş'in başına bir cisim gelmesiyle saha ile tribünde olaylar çıkan  Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşması, maçın hakeminin talimatıyla iptal edilmişti.

FENERBAHÇE "HÜKMEN GALİBİYET İSTİYORUZ" DEMİŞTİ
Olaylı derbinin ardından iki kulüp de birbirlerine karşı tepki verirken, Şenol Güneş'in yaralanmasıyla ilgili Fenerbahçe cephesinden sert açıklamalar gelmiş ve Güneş'e "Tiyatrocu" denilmişti. Fenerbahce yöneticileri, Şenol Güneş'in rol yaptığını ileri sürerken, karşılaşmanın hükmen 3-0 Fenerbahçe lehine bitmesi gerektiğini de sözlerine eklemişlerdi.

BEŞİKTAŞ MAÇA ÇIKMAMA KARARI ALDI
Daha sonraki gelişmelerde ise TFF, maçın kaldığı yerden aynı şartlar altında devam etmesi gerektiğine karar verince Beşiktaş'ın tepkisiyle karşılaştı. Beşiktaş, federasyonun kararının ardından, kaldığı yerden devam etmesi gereken maça çıkmama kararı aldı.

BEŞİKTAŞ'A KIZDI: SAHAYA ÇIKIN
Kartal'ın bu kararırın ardından, MHP lideri Devlet Bahçeli de Beşiktaş'a bir tepki verdi. Önceki açıklamalarında "Beşiktaş sahadan kaçmaz" diyen Bahçeli, şimdi maça çıkmama kararı alan ekibe bir çağrıda bulundu ve "Sahadan kaçmak olmaz, maça çıkın" dedi.

Bahçeli şunları söyledi:
"Beşiktaş hata yapmaz. Yapmamalıdır. Türkiye’nin bu karmaşasında siyasetin, partiler arasında kutuplaşmaların olduğu böyle bir noktada siz bunu bir de kulüpler arasında bir kutuplaşmaya  çevirirseniz o taraftarların ilerde ne yapacağı belli olmaz. Bunu ne Fenerbahçe’nin ne Beşiktaş’ın başkanı taşıyamaz. Beşiktaş o nedenle kararını değiştirmelidir. Bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Beklenen netice alınmadı diye sahadan kaçılmaz."

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 19:17
  1. bahçeli
  2. derbi
  3. beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne'de şiddetli sağanak etkili oldu
    1. Edirne'de şiddetli sağanak etkili oldu
    2. Fatih Erbakan parti kurmaya..
    3. Avrupa Birliği'nden Galatasaray'a..
    4. Nikotin iştahsızlık yapıyor
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylık..
    7. Saadet Partisi, kararını 1 Mayıs’ta..
    8. Süper Lig'de 31. hafta açılıyor!
    9. Şehit Yorulmaz'ın acı haberi..
    10. Görevinden istifa eden MHP'li başkan,..
    11. Valilik'ten 1 Mayıs açıklaması
    12. CHP'li Tezcan: Bizim hiçbir isim..
    13. "Bitcoin 700 bin dolara çıkabilir"
    14. Toz bulutu gündüzü geceye çevirdi
    15. Yargıtay'dan kiracılar için emsal karar
    16. 'Ateş bir tür bağışıklık yanıtı'
    17. Dünya Kim'in adamlarını konuşuyor!..
    18. Dışişleri'nden Almanya'ya Salih Müslüm..
    19. Bahçeli'den Beşiktaş'a çağrı: Maça çıkın
    20. Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cumhur..
    Çarpıcı iddia: Erdoğan o ismi Abdullah Gül'e gönderdi
    Çarpıcı iddia: Erdoğan o ismi Abdullah Gül'e gönderdi
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti