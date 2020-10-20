Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Ekmek fiyatlarının zamlandığı dönemde Samsun İlkadım ilçesinde olduğu gibi dayanışma ve yardımlaşma ahlakıyla idrak edip vatandaşlarımızla buluşturmuştuk. Kendine bile devası olmayan şahıs Ekonomiden Sorumlu Bakanlık görevini icra ediyordu. Askıda ekmek kavgası manevi bir görevi ifa hassasiyetidir. Biz askıda ekmek koyduk, ekmeksizler saklandıkları delikten çıktı.

Türkiye ekonomisi gücüne güç katacak, tüm art niyetli siyaset bezirganlarını ters köşeye yatıracaktır. Karadeniz'de bulunan 320 milyar m3'lük doğalgaz rezervine ilave olarak 85 milyar m3'lük doğalgaz bulunması ekonomide iyimserliği kamçılamıştır. Bu gelişmeler karşısında moralleri bozulan ekmeksizler kendilerini ele vermişlerdir. Askıda ekmek kampanyamıza kara çalanlar utanmalarını bilen gafillerdir.

Bir ekonomist 'İstediğiniz kadar posta arabasını arka arkaya ekleyin bundan tren olmayacaktır' demiştir. Bırakın tren olmayı vagon olmaz bunlardan. Dün önüne konulan çanağı deviren kimliksizlerin zilletin askısında nasıl eridikleri görecekleri günler yakındır. Biz ekmeği askıya koyduk, helalden yana tercihimizi gösterdik. Biz ekmek diyoruz, millet diyoruz, refah diyoruz, bereket diyoruz, beka diyoruz, istiklal ve istikbal diyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'ye Cumhur İttifakı'yla ulaşacağımıza inanıyoruz.

Uzun yıllardır 'Ne olacak bu memleketin hali' bir buçuk asırdır dildedir. Bu sorunun mahiyet ve muhtevası milletimizin iradesiyle değişmiş, dar kalıplar kırılmış, 'ne olacak bu dünyanın sonu' sorusu öne çıkmıştır. Türk milleti dünyayı kavramıştır. Bize göre bir soru bin soruya kapıdır. Akan zamanın neresinde duruyoruz? Karmaşıklaşan hadiselere nasıl bakıyoruz? Karşımızdaki tehdit ve fırsatları nasıl okuyoruz? Akıl ölçüleri dağılmış, ahlak seviyesi tükenmiş hiçbir siyasi ve ideolojik akıl bunlara yanıt veremeyecektir.

Karadeniz'de bulunan doğal gaz

Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervi ekonomideki iyimser beklentileri kamçılamıştır. Kalpleri vatan ve millet sevgisiyle çarpan herkes memnun. Bu gelişmeler karşısında moral seviyeleri inişe geçen ekmeksizler hemen harekete geçmiştir.

İnsan hakları, demokrasi askıda değildir. Aksini iddia eden, siyasi dolandırıcı, siyasi yağmacıdır.

Cumhur ittifakı

Büyük ve güçlü Türkiye'ye Cumhur İttifakı sayesinde ulaşacağımıza gönülden inanıyoruz. Türk milleti, dünyayı kavramış. Soran olduğu kadar sorulan, merak eden kadar merak edilen bir mevkiye tırmanmıştır. Kuşkusuz elimizde bir çıkış haritası yoktur. Buna rağmen, geleceğimizin nasıl şekilleneceğini, tehdit ve fırsatların neler olacağını, tarihi akışın hangi değişimlere müsait olduğunu öngörmek, hazırlık yapmak elimizdedir, inisiyatifimizdedir.

Soykırımcı Ermenistan iş başında

Dağlık Karabağ'ın asıl sahibine geçmesinin zamanı gelip çatmıştır.

Dağlık Karabağ meselesi, sıradan bir mesele değildir. Türk yurdudur. Dağlık Karabağ coğrafyasında yazılan; Türk tarihidir, dökülen Türk kanıdır, feda edilen Türk canıdır. Bunun karşısında defteri düzülecek işgalci unsur ise terör devleti Ermenistan'dır.

Ermeni katiller, geçmişteki alçak saldırılarına yenilerini eklemektedir. Soykırımcı Ermenistan iş başındadır.