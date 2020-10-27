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Siyaset Bahçeli'den Akşener'e TKP tepkisi
Siyaset

Bahçeli'den Akşener'e TKP tepkisi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "TKP'ye katılırız AK Parti'ye katılmayız" diyen Meral Akşener'e isim vermeden cevap vererek "Ha CHP, ha TKP... Sorarım sizlere... Bunlar arasında ne fark vardır." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:41:00 -
Bahçeli'den Akşener'e TKP tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "TKP'ye katılırız AK Parti'ye katılmayız" sözlerine isim vermeden cevap veren Bahçeli, "Ha CHP, ha TKP... Sorarım sizlere... Bunlar arasında ne fark vardır." dedi.

Akşener'e cevap

Bahçeli grup toplantısında sert açıklamalarda bulundu. Azerbaycan-Ermenistan savaşından Macron'un alçaklığına, Hatay'daki terör saldırısından, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Bahçeli, isim vermeden "TKP'ye katılırız AK Parti'ye katılmayız" diyen Akşener'e cevap verdi. Bahçeli, "Ha CHP, ha TKP... Sorarım sizlere... Bunlar arasında ne fark vardır. Terörist Demirtaş'ı aynı üslupla öven bunlar değil midir? Birlikte anayasa yazmaya hazırlanan birbirlerine gülücükler saçan bunlar değil midir?" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

hizipsavar

evet işte böyle bende bunu diyorum . bir sağ parti asla ama asla bir sol partinin koltuk değneği olmaz olmaz. siz milliyetcülkücü falan değilsiniz bunu kabul etmen iyi oldu. bakalım adamım diyen kaç teşkilat klacak arkanızda.
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