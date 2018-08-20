Bahçeli'den ABD'ye sert mesajlar
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kurban Bayramı mesajı yayınladı. Bahçeli, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılarına değinerek "dost görünümlü mihrakların tuzaklarını akamete uğratacağız. " dedi.20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:55
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında güncel meselelere değindi. "Dost görünümlü mihrakların tuzaklarını akamete uğratacağız" diyen Bahçeli'nin mesajında "Türk İslam coğrafyasında zorbalıklara sessiz kalmayacağız. Vatanı kurban ettirmeyeceğiz milleti kurban etmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi. Ayrıntılar birazdan..
YORUM YAZ