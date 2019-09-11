Bahçeli'den ABD'ye rest: Sabrımızı test etmeyin!

MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK/YPG'ye silah desteğini sürdüren ABD'ye çok sert tepki gösterdi. Fırat'ın doğusunda "güvenli bölge" kurulması amacıyla Türkiye-ABD arasında gerçekleştirilen ortak devriyenin sınır devriyesinden öteye geçmediğini dile getiren Bahçeli, "ABD bir yanda güvenli bölge için Müşterek Hareket Merkezi’nde Türkiye ile eşzamanlı çalışmalar yürütürken, diğer yanda terör örgütü PKK/YPG’ye silah yardımına devam etmektedir" dedi.

ABD'nin ikiyüzlü tavrından bir an önce vazgeçmesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Bu ikiyüzlü ve muhataralı tavır müttefiklik hukukuyla çelişmekte, stratejik ortaklıkla ters düşmektedir. ABD’nin, güvenli bölge planlamasını bölücü terör örgütünün sözde güvenlik açığını kapatmak üzerine tasarlama ve temin etme niyeti vahim ve fahiş bir yanlıştır. Bu yanlıştan acilen dönülmelidir. Türkiye’nin sabrını test etmek, sinir uçlarıyla oynamak hiçbir ülkenin tevessül etmemesi gereken bir hata ve handikaptır" diye konuştu.

Bahçeli, "17 Eylül 2019’da başlayacak olan Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu’nda Türkiye-ABD arasında kurulması beklenen muhtemel görüşme trafiğinin güvenli bölge etrafındaki kuşku ve güvensizlikleri gidermesi, ülkemizin meşru tezlerinin ve haklı endişelerinin anlayışla karşılanıp gereğinin yapılması samimi dileğimizdir. Aksi halde Türkiye başının çaresi bakmalı, Fırat’ın doğusuna milli güç imkânlarıyla ansızın girmeli, huzur ve güvenliği tesis etmelidir" dedi.