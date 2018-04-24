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Bahçeli'den Abdullah Gül çıkışı: Sinsi bir strateji devrede!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Temas trafiğini ibret ve endişeyle takip ediyorum. Türkiye'ye tuzak kuruluyor" dedi.

24 Nisan 2018 Salı 21:51
Bahçeli'den Abdullah Gül çıkışı: Sinsi bir strateji devrede!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir"

MHP Lideri Devlet Bahçeli gündemle ilgili açıklamaalarda bulundu:

Cumhur İttifakı’nı hazmedemeyen çevreler ne yapacaklarını, nereye bulaşacaklarını şaşırmış durumdadırlar. Cümbüş İttifakı kurun demiştik, ne fayda; cürüm ve cehaletin koalisyonunda söz kesecek kadar İP’ten kazıktan boşanmışlardır.

Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum

Şimdi 11’nci Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır. CHP, SP, HDP, İP Sayın Gül’ün adaylığına hevesle taliptir.

Sayın Erdoğan’ın 2007yılı Nisan ayında “kardeşim” açıklamasıyla Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Abdullah Gül, siyasi akıl ve vefa ahlakını tartışmaya açacak bir kayıp ve kopuşun arifesindedir. Kardeşlik ne ara karanlığa gömüldü? Sayın Gül böylesi bir zaafa düşmeyi nasıl göze aldı?

Erdoğan'dan 'Abdullah Gül' yorumu: Bunu ona...

Bakınız ne diyor Yusuf Has Hacib, gelin kulak verelim: “Bataklığa girenler dibini boyladı. Bir daha çıkamadı, sevinç bulamadı.” Sayın Gül, bataklığa girmenin, itibar ve prestijine bizzat ve kendi aymazlığıyla hançer vurmanın kıyısındadır. Yazıktır, ayıptır, hüsrandır, hezimettir.

Kardeşliği çiğnemek, yaşanmış yıllara bir kalemde çizgi çekmek, vefaya menfaat gözeterek veda etmek inançlarımızın neresinde yazılıdır? Sayın Gül Pensilvanya’nın tezgahına düşmeyi nasıl göze almıştır?

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 21:51
  1. Bahçeli
  2. Abdullah Gül
  3. erken seçim
  4. partilerin ittifakı

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  • MilletMillet2 sa önce
    Türkün Ak saçlı bilge adamı Devlet baba Ellerinden öpüyorum, Allah TÜRKÜ korusun ve yüceltsin
  • Orhan KılıçOrhan Kılıç2 sa önce
    Ama AK Parti ye helal olsun Muhalefetin umudu AKP Kurucuları;kendi içlerinden aday çıkaramıyorlar.
  • Yunus 16Yunus 162 sa önce
    PENSİLVANYANIN TEZGAHINDAN HİÇ KURTULAMADI Kİ? BARINÇ VE AGÜL 15 TEMMUZ 2016 YA KADAR FGÜLEN İ SEVİP SAYAN KİŞİLERDİR. BU TARİHE KADAR UYANAMAYAN LARA TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAVCILARI FETÖ CÜ DİYOR. YANİ FETÖ DEN YARGILANMALARI GEREKİR.
  • Siz uyuyunSiz uyuyun2 sa önce
    Kendisinin parti baskanligi bile ayak oyunu saibeli. Zorlami sectirceksin neden gerildin bu kadar. Herkes aday olabilir sana oy vermeyen hainmi. Bu curret nerden geliyor bahceli zivanadan cikti siyaset tarihinden silinmesi gerekiyor. Hdp kadar bile oy alamamis adam.halen konusuyor igrencsiniz. Sirf sana inat bunlara oy verecegim. Kendi sinsi planini chp.bozdu simdi milletin planina laf ediyor.siyaset stratejidir muhalefet akilli ise sen kendini yargila
  • Milli ittifakMilli ittifak2 sa önce
    Allah aşkına abdullah gül cumhurbaşkan'lığı zamanında memlekete ne hizmette bulundudaseçimde onu tercih edip de oyumu zayi edeyim.Allahın izniyle sonuna kadar bizim evden beş'imizde Reisçiyiz
  • ReisçiReisçi2 sa önce
    Allah aşkına abdullah gül cumhurbaşkan'lığı zamanında memlekete ne hizmette bulundudaseçimde onu tercih edip de oyumu zayi edeyim.Allahın izniyle sonuna kadar bizim evden beş'imizde Reisçiyiz
  • Orhan KILIÇOrhan KILIÇ2 sa önce
    Siyasiler birbirlerini ikna etmek peşinde koşacağına halkı ikna etme peşinde koşsunlar
  • Orhan KılıçOrhan Kılıç2 sa önce
    Abdullah Gül aday gösterildiği dakika hatta saniye sonra Cumhurbaşkanımız Başkan kimse merak etmesin seçim sonucu ne olacak demesin
  • HsnHsn2 sa önce
    a.gl ne yazıkki kumpasçı ve türkiye düşmanlarının göz kırptığı bir kişi olmüştür ve müslüman türk milketinin gözünde bir klçdrğl konumuna düşmüştür. adam öyle simsi ki ne adayım diyor ne değilim pusluhavayı koklayan aç kurt misali yazıklar olsun sana
  • VeliVeli2 sa önce
    Sen rahat ol sayın Bahçeli bu millet her şeyin farkında bu zat aday olsun kayseriden bile oy yerine havasını alır bir vatansever olarak referandumda evet verip sizi satmadım secimdede cumhur ittifakına oy verip sizi satmayacagım
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