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Siyaset Bahçeli: 'Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı'
Siyaset

Bahçeli: 'Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 21:24:00 -
Bahçeli: 'Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulundaki 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı” dedi.

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