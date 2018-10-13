Bahçeli uyardı: Üç büyük şehri kaybedersek...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde ağırladığı Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'e konuştu. Bahçeli Cumhur ittifakı ve yerel seçimlere, ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oturması açısından yerel seçimlerde 3 büyük şehirde alınacak sonucun çok önemli olduğunu belirten Bahçeli, diğer partilerin kazanması halinde "Daha o gece ‘bu sistemin meşruiyeti’ni tartışmaya açarlar. Bu da içinde bulunduğumuz şu geçiş döneminin altüst olması demektir. O nedenle Cumhur İttifakı devam etmeli diyoruz.” dedi.

"İttifakta meselemiz şu veya bu değil"

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"BU ittifakta bizim meselemiz şu veya bu kişinin başkan olması değil. Bizim meselemiz devletin bekası meselesi. Onun için bu ittifak içindeyiz. Böyle anlarda siyasi mülahazaları geri plana atmak gerekir.

”İyi gördüklerimizi de, hatalı gördüklerimizi de söylüyoruz"

"CUMHURBAŞKANI ve AK Parti ile ilişkilerimize gelince... İlişkilerimiz çok iyi. Karşılıklı saygı içinde iyi gördüklerimizi de hatalı gördüklerimizi de söylüyoruz. Onlar da bize karşı saygılı. Bir sorun veya pürüz yok.”

"Üç büyük şehri kaybedersek..."

"Yerel seçimlerde alınacak sonuç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin oturması ve yürümesi açısından çok önemli. Alınacak kötü sonuç her şeyi tersyüz edebilir. Özellikle üç büyük şehir çok önemli. Buralarda HDP, CHP ve diğer partiler destek verip yerel yönetimler kazanabilir. Bu olduğu takdirde daha o gece ‘bu sistemin meşruiyeti’ni tartışmaya açarlar. Bu da içinde bulunduğumuz şu geçiş döneminin altüst olması demektir. O nedenle Cumhur İttifakı devam etmeli diyoruz.”

"Bu çok kötü olur"

"BU seçimde Güneydoğu’da alınacak oylar çok önemli. Orada 101 belediyeye kayyum atandı. Şimdi o parti oralarda yine kazanırsa bu çok kötü olur. Çıkarlar, bunu plebisit gibi sunarlar.”

"'Tak tuk tuk deriz"

"SİYASİ kombin nasıl olur? Bir yöntemi bulunur. Bizim bu konuda tavrımız çok net. Biraz şakayla söyleyeyim. Geçen yerel yönetim seçimlerinde bizim sloganımız çok netti. Ne dedik? “Tak, tak, tak”. Yani üçünde de MHP’ye oy atacaksın. Bu defa da şunu deriz: “Tak, tuk, tuk”. Bir yöntem, bir siyasi kombin mutlaka bulunur. Yeter ki sistemin oturması konusunda görüş birliğinde olalım.”