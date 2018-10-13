Bahçeli uyardı: Üç büyük şehri kaybedersek...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde ağırladığı Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'e konuştu. Bahçeli Cumhur ittifakı ve yerel seçimlere, ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oturması açısından yerel seçimlerde 3 büyük şehirde alınacak sonucun çok önemli olduğunu belirten Bahçeli, diğer partilerin kazanması halinde "Daha o gece ‘bu sistemin meşruiyeti’ni tartışmaya açarlar. Bu da içinde bulunduğumuz şu geçiş döneminin altüst olması demektir. O nedenle Cumhur İttifakı devam etmeli diyoruz.” dedi.

İTTİFAKTA MESELEMİZ ŞU VEYA BU KİŞİ DEĞİL

"BU ittifakta bizim meselemiz şu veya bu kişinin başkan olması değil. Bizim meselemiz devletin bekası meselesi. Onun için bu ittifak içindeyiz. Böyle anlarda siyasi mülahazaları geri plana atmak gerekir.

”İYİ GÖRDÜKLERİMİZİ DE HATALI GÖRDÜKLERİMİZİ DE SÖYLÜYORUZ

"CUMHURBAŞKANI ve AK Parti ile ilişkilerimize gelince... İlişkilerimiz çok iyi. Karşılıklı saygı içinde iyi gördüklerimizi de hatalı gördüklerimizi de söylüyoruz. Onlar da bize karşı saygılı. Bir sorun veya pürüz yok.”

ÜÇ BÜYÜK ŞEHRİ KAYBEDERSEK MEŞRUİYET TARTIŞMASI BAŞLAR

"Yerel seçimlerde alınacak sonuç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin oturması ve yürümesi açısından çok önemli. Alınacak kötü sonuç her şeyi tersyüz edebilir. Özellikle üç büyük şehir çok önemli. Buralarda HDP, CHP ve diğer partiler destek verip yerel yönetimler kazanabilir. Bu olduğu takdirde daha o gece ‘bu sistemin meşruiyeti’ni tartışmaya açarlar. Bu da içinde bulunduğumuz şu geçiş döneminin altüst olması demektir. O nedenle Cumhur İttifakı devam etmeli diyoruz.”

O 101 YER KAYBEDİLİRSE PLEBİSİT GİBİ SUNARLAR

"BU seçimde Güneydoğu’da alınacak oylar çok önemli. Orada 101 belediyeye kayyum atandı. Şimdi o parti oralarda yine kazanırsa bu çok kötü olur. Çıkarlar, bunu plebisit gibi sunarlar.”

ÖNCE ‘TAK TAK TAK’ DEMİŞTİK BU SEFER ‘TAK TUK TUK’ DERİZ

"SİYASİ kombin nasıl olur? Bir yöntemi bulunur. Bizim bu konuda tavrımız çok net. Biraz şakayla söyleyeyim. Geçen yerel yönetim seçimlerinde bizim sloganımız çok netti. Ne dedik? “Tak, tak, tak”. Yani üçünde de MHP’ye oy atacaksın. Bu defa da şunu deriz: “Tak, tuk, tuk”. Bir yöntem, bir siyasi kombin mutlaka bulunur. Yeter ki sistemin oturması konusunda görüş birliğinde olalım.”

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