Bahçeli üstüne basa basa söyledi! 'Arkasındayız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bayramlaşma töreninde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Türkiye'de daha bir yıl, bir ay, 9 gün bulmamış sistemi kullanarak ülkeyi yeni kaosa sürüklemek demokratik etikle bağdaşmamaktadır. 71 yılda sağlanamamış bir istikrarsızlığı şimdi bir senenin içinde sağlanamıyor iddiasıyla geriye dönüşü istemek ülkemiz için en büyük tehdit olacaktır. Bu sebepten, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'de önce istikrarın sağlanması, sonra toplumsal normalleşme arkasından da köklü bir demokratikleşme sürecini ortaya koyarak Türkiye'yi ateş çemberinden çıkarmaya kararlı olduğumuzu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor."