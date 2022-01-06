Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin geliştirdiği Turkovac aşısından oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Bahçeli, vatandaşları Sağlık Bakanlığının uyarılarını dikkate almaya ve Turkovac aşısı olmaya davet etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Turkovac aşısından oldu.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli, vatandaşları Sağlık Bakanlığının uyarılarını dikkate almaya ve Turkovac aşısı olmaya davet etti.
İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin o açıklaması:
Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum.