Bahçeli: "Türkiye, 2023'e terör belasını yenmiş olarak kavuşacaktır”

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Mahmur Kampı, mülteci kampından öte, terörist ikmal merkezidir. Mahmur Kampı'nın mahvı ve mağlubiyeti terör örgütünün kaynağını kurutacaktır. Kandil'e dikelim bayrağı, Sincar'a vuralım yumruğu, Mahmur'a çakalım kahramanlık beratını. Güvenlik güçlerimizin operasyonuyla layığını bulan terörist Selman Bozkır'ın malum akıbeti ABD'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçisini rahatsız etmiştir. Demek ki doğru yoldayız, doğru bir mücadelenin tarafıyız. Sözünü ettiğim büyükelçi, Mahmur Kampı'ndaki sivilleri hedef alacak herhangi bir saldırının uluslararası hukukun ihlali olacağını sosyal medya hesabından dile getirmiştir. Hain Bozkır'ın bertaraf edilmesinden de derin bir endişe duymuştur. Peki Mehmetlerimiz şehit edilirken de aynı endişe halini yaşamış mıdır? Masumlara saldırılırken de insanlık değerleri aklına gelmiş midir? PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kampları geri cephe olarak kullandığı çok açıkken, ABD'li bu terör sevicinin sözleri hem değersiz hem de densizliktir” ifadelerini kullandı.

“ABD'nin PKK/YPG'yi kara gücü olarak değerlendirmesi müttefiklik hukukuna sürülmüş baldıran zehridir”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın PKK/YPG'li teröristlere Mayıs ayı içinde sıhhiye desteği verildiğini açıklaması korkunç bir çarpıklık olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Diğer tüm anlaşmazlık içeren konu başlıkları bir yana, ABD'nin PKK/YPG'yi kara gücü olarak değerlendirmesi müttefiklik hukukuna sürülmüş baldıran zehridir. Terör örgütüyle işbirliği yapan bir ülkenin uluslararası hukuka vurgu yapması sadece aldatmadır. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın, Suriye'nin işgal altındaki petrol tesislerini koruyan PKK/YPG'li teröristlere Mayıs ayı içinde sıhhiye desteği verildiğini açıklaması korkunç bir çarpıklıktır. Teröristlere ağır yaralılara nasıl müdahale edileceğini göstermişler. Yara kapatmayı, pansumanı, basınç bandajını ve turnike uygulamasını öğretmişler. Yani ABD'li askerler teröristleri ilk yardım konusunda eğitmişler. Bu tablo tam bir rezalet, tam bir çürümüşlüktür” diye konuştu.

“Dünyanın neresinde olursa olsun, terörizmin kanlı hesaplarına karşı küresel bir direniş ve tepki kurumsallaşmalı”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“PKK/YPG'ye sıhhiye desteği vermek, silah yardımı yapmak, parasal imkanlarla sırtını sıvazlamak Türkiye'ye kast etmenin başka bir tanım ve tasviridir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden'e müttefiklikle bağdaşmayan skandal gelişmeleri, terör örgütüyle kurulan yakınlığı inanıyorum ki anlatacak, yanlıştan dönmesi konusunda milletimizin mesajlarını yüzüne söyleyecektir. Terör bir insanlık suçudur. Teröre destek insanlık suçuna ortaklıktır. Dünyanın neresinde olursa olsun, terörizmin kanlı hesaplarına karşı küresel bir direniş ve tepki kurumsallaşmalı, insani değerler paydasında bütün ülkeler bir araya gelebilmelidir. Geçen hafta Burkina Faso'nun kuzeyindeki bir köye düzenlenen terör saldırısında 200'e yakın insanın katledilmesi, çok sayıda ağır yaralanın bulunması esasen insanlığın müşterek sorunu olarak görülmelidir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin bu vahşete alçaklık demesi terörizmle mücadelede cılız ve gelip geçici itirazlara yeni bir ilavedir. Artık uluslararası toplum terörizme karşı kuvveden fiile geçmeyi başarmalıdır. Burkina Faso'daki terör dehşetinin, PKK/YPG saldırılarından ne farkı vardır? Terörle mücadelede bütün ülkeleri bağlayacak ve sorumluluk altına sokacak küresel düzeyde siyasi ve hukuki bir eylem planı geliştirilmelidir.”

“NATO'nun, yeni işlevlerinden birisi de terörizme karşı tam saha pres olmalıdır”

Bahçeli, “Soğuk Savaş şartlarına göre organize edilen, bir bakıma geleneksel yapısıyla ihtiyaçları karşılamaktan hızla uzaklaşan NATO'nun, yeni işlevlerinden birisi de terörizme karşı tam saha pres olmalıdır. Terör örgütleriyle ortak bir gelecek planlayanların, hegemonya mücadelelerinde hedef ülkeleri bu yolla çembere alanların ulaşacakları yer zulümdür, zillettir, kan nehridir. Türkiye Cumhuriyeti, yüzüncü yıl dönümü olan 2023'e terör belasını yenmiş olarak kavuşacaktır. Amacımız budur, arzumuz budur, mücadelemiz buna yöneliktir. Bu hunhar musibeti hayatımızdan söküp atma hususunda muhteşem bir devlet kararlılığı ve millet inancı vardır ve ortadadır. Başaracağız, ihanetin kalbine mızrağı saplayacağız” diyerek açıklamasını sonlandırdı.