Bahçeli: Terörist belediye başkanı, milletvekili istemiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanma kararına destek veren MHP lideri Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti üzerinden partisine yöneltilen eleştirilere de sert sözlerle tepki gösterdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hakkari Belediye Başkanı hamdolsun görevden uzaklaştırılarak gözaltına alınmıştır. Bir teröristin 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmesi demokrasiye hakarettir. Silahlı terör örgütünü yönetmek örgüt propagandası yapmak suçlarından yargılanması süren bir PKK'lının seçimlere katılması başlı başına bir skandaldır.

"TÜRKİYE MUZ CUMHURİYETİ, KABİLE DEVLETİ DEĞİLDİR"

'Kayyuma karşıyız' sözleriyle bölücü terör örgütüne hizmet eden kişilik yoksunları bellidir. Türkiye muz cumhuriyeti, kabile devleti değildir. Aksini düşünenlere bu vatanın suyu da ekmeği de boğazlarına dizilecektir. Terörist belediye başkanı, terörist milletvekili istemiyoruz.

"CHP BAŞKANININ YOLU YOL DEĞİLDİR"

Yalan iddialarda bulunan CHP başkanının yolu yol değildir, sözleri itibarlı değildir. Kendisi her şeyi yapacaktır. Sonra da normalleşmeden bahsedecek. Dİyorum ki bu terazi o sikleti çekmez. DEM'lenmiş CHP'ye sormak isterim bizim hangi konuda yüksek huylu olmamızı bekliyorsunuz? Nasıl bir normalleşme vasatı kafanızdan geçiriyorsunuz? CHP başkanı terör ve terörist görmek hususunda merakta ise yanı başında vazo gibi tuttuğu DEM'li bölücülere bakması en doğal tercih olacak. Bize üslup uyarısı yapan kişinin önce kendi ağzını yıkaması tavsiyemdir.

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"YUMUŞAYARAK HANGİ KARAR VARACAKSINIZ?"

Yumuşayarak hangi karara varacaksınız? Şehitlerimize nasıl ihanet edeceğinizi mi? DEM'le övgüler yağdıranlar sorarım maksadınız bunlardan hangisidir?

"BİR YANAĞIMIZA TOKAT ATANA DİĞERİNİ DÖNEMEYİZ"

Bir yanağımıza tokat atana diğerini dönemeyiz, ya aynısıyla cevap veririz ya da uzanan o eli kırıp atarız. MHP'nin herhangi bir milletvekilini terörle ilişkilendirmek, yumuşama pozları veren bir zatın edepsiz beyanatıdır. Yumuşama kisvesi altında lafla peynir gemisi yüzdürenlerin ne yapacağı ayrıca ele alınmalıdır.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

İsrail ile Filistin arasında kalıcı ve köklü ateşkes rejimi tezahür etmelidir. İki devletli çözümden başka bir alternatiften bahsedilemeyecektir. Aksi halde beşeriyetin en kötü senaryoya maruz kalarak yaygın ve yıkıcı bir savaşın doğması kuvvetle muhtemeldir.

"CANİYAHU EĞER CESARETİ VARSA TÜRKİYE TOPRAKLARINDAN GEÇSİN DE GÖRELİM"

ABD'nin onurlu bir misafir olarak kabullenip Amerika'ya davet ettiği bu caniyahu eğer cesareti varsa Türkiye havalarında topraklarından geçsin de görelim."