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Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımı nedeniyle partililerin tepkisini çeken CHP'li Mücahit Avcı'nın saldırıya uğradığı öne sürüldü.

27 Eylül 2019 Cuma 23:02

Geçtiğimiz günlerde Bahçeli paylaşımı nedeniyle MHP'lilerin sert tepkisine neden olan CHP'li Mücahit Avcı'nın saldırıya uğradığı iddia edildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bir kişinin yere yatırılarak tekme, tokat darbedildiği görülüyor.

İttihat Haber isimli twitter hesabının iddiasına göre saldırıya uğrayan kişi CHP'li Mücahit Avcı.

MHP'lilerin tepkisini çekmişti

Avcı, geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin düşme anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşında Ülkücülerin sert tepkisine neden olmuştu.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 23:02
  1. Mücahit Avcı

YORUM YAZ

  • VAHAP KALYONCUVAHAP KALYONCU18 dk önce
    Nette duyduğunuz her b....a ınanırsanız ya fitnesiniz yada burnunuz b...ktan kurtulmaz vesselam.
  • AyhanAyhan31 dk önce
     Abdullah denen ...... fitnelige yine baslamisin burda
  • AbdullahAbdullah39 dk önce
    Bu MHPlilerin cezasını verecek devlet nerede?

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