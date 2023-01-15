Bahçeli öyle bir çağrı yaptı ki! Türkiye bunu konuşacak

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

2023 seçimlerinde millet geleceğini oylayacaktır. İnandık, başaracağız. Lider ülke Türkiye'ye mutlaka ulaşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi donanımlı ve yetişmiş kadrosuyla, inançlı dava insanlarıyla her meseleye hakim ve her müşkülata dayanıklıdır.

Yorulmayacağız, adım adım 2023 hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. İşçimizin, çiftçimizin, dul ve yetimimizin, esnafımızın her zaman yanında olacağız. Birlikten nasıl bir kuvvet doğduğunu beraberce göstereceğiz. 85 milyon Türk vatandaşı bizim için kutsal bir emanettir. Verilecek her oy tam bağımsızlığa destek olacaktır.

Yerimizde saymaya, tarihin gerisine düşmeye ne hakkımız ne de niyetimiz vardır. Davası olan her insan umut insanıdır. Türkiye artık feleğin çemberini kırmıştır. İstikrarlı yükseliş kararlılıkla devam etmelidir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin gücüne güç katmıştır. Kuvvetler ayrımı netleşmiştir. Fikir ve görüş birliği dönemi başlamıştır. Türkiye muazzam bir çıkış ivmesi yakalamıştır.

Altılı masa darmadağındır. Her bir parti kendi çıkarının, ikbalinin, kendi gizli gündeminin peşine düşmüştür.

(6 lidere ortak yetki tartışması) Yüzde 50'yi aşan bir oy alan cumhurbaşkanıyla, yüzde sıfır bilmem kaç oy oranına haiz bir partinin eşit sorumluluğa ve stratejik konularda aynı imza yetkisine sahip olacağını ifade etmek demokrasiyi ve millet iradesini hiçe saymaktır.

6'LI MASAYA 'BİRLEŞELİM' ÇAĞRISI: BU YÜKÜN ALTINDAN KALKAMAYACAKSINIZ

Zillet partilerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ne siz meşgul olun ne de milletimizi meşgul edin. Anlaşılan bu yükün altından kalkamayacaksınız.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında el ele verelim, güç birliği yapalım, bu başarının mükafatı da sizde olsun.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan etrafında tek yumruk olalım. Onu sahiplenelim. Yeni bir sayfa açalım.

Zaman kucaklaşma ve birlikte hareket etme zamanıdır. 6’lı masa 10 defa toplandı, bir arpa boyu mesafe kaydedemedi. Türkiye büyüsün, zenginleşsin. Kılıçdaroğlu bırak nefsi tutkuları.

İSVEÇ'E TERÖR TEPKİSİ:LANETLEDİĞİMİZ EYLEMİ İZLEYEN DE SUÇ ORTAĞIDIR

Rüzgar esen fırtına biçecek, kayadan bir şey koparamayacaktır. İsveç’te sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzeyen cansız bir maketin asılması şerefsiz ve namussuz bir harekettir. Sessiz bir şekilde izleyen kim varsa suç ortağıdır.

İsveç hükümetinin tepkisi yetersizdir. Hani İsveç terörle arasına mesafe koyacaktı. NATO şemsiyesi altında nasıl bir arada duracağız. İsveç teröristleri cesaretlendirmektedir.

CHP'NİN KOMUTANLARA ALKIŞ TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu küresel emperyalizme sempatik görünme çabasıdır. Freni tutmayan Kılıçdaroğlu’nun sözleri çamur saçmaktadır. TSK’ya yapılan saldırıyı kınıyorum. Kılıçdaroğlu edepsizdir, hiçbir Türk askeri cepheden kaçmamıştır.

Komuta kademesinden alkışlanan başkomutan Erdoğan'dır. Kılıçdaroğlu 'nın ağzından skandal sözler döküldü. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir.