Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi: Zalim arıyorsan kendi yüz hatlarına dikkatle bakman yeterli!

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Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aynur Doğan'ın Derince'deki konserinin iptal edilmesi üzerinden "Kürtçe" provokasyonuna öncülük eden CHP Generl Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Sözlerine, "Sayın Kılıçdaroğlu şimdi iyi dinle!" diyerek başlayan Bahçeli, Doğan'ın teröristbaşı Abdullah Öcalan posteri önünde konser verdiğini hatırlatarak, "Bebek katilinin posterleri altında şarkılı türkülü konser veren sözde sanatçı müsveddelerine sahip çıkmak zulmün ta kendisidir. Kürtçe müzik yasak diyerek toplumu kamplaştırmak zulümdür. Zulüm, devlete katil demektir. Zalim ise buna ses çıkarmayan alçaktır. Zulüm, Türkiye düşmanlarına yanaşmalık ve yandaşlık yapmaktır. Zalim ise buna gönüllü razı olan, vatan ve millete zehir saçandır." dedi.

'Zalimi görmek istersen yüz hatlarına dikkatlice bakman yeterli'

Devlet Bahçeli, sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'na şöyle seslendi:

Sayın Kılıçdaroğlu zalimi görmek istersen, zulme tanık olmayı düşünürsen abartısız ifade ediyorum ki, Türkiye düşmanlarıyla çektirdiğin aile fotoğraflarına, kendi yüz hatlarına, gizli bağlantılarına, bölücü emellerine, aldığın talimat listelerine dikkatle bakman, dikkatle incelemen yeterlidir.

Aynur Doğan'ın PKK elebaşısı Abdullah Öcalan posteri önündeki konserlerinden birisi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK sempatizanı Doğan üzerinden yaptığı "Kürtçe" provokasyonu