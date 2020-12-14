Bahçeli 'kapatılsın' çağrısı yapmıştı: HDP'ye ittifak ortağı CHP sahip çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısından sonra HDP'ye ilk sahip çıkan ittifak ortakları CHP oldu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın Bahçeli 'kapatılsın' dedi diye parti kapatılmaz." dedi.

Sırrı Sakık küstah ifadeler kullanmıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önceki gün yaptığı açıklamasında, "HDP’yi, Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır." çağrısı yapmıştı. Bahçeli'nin açıklamasına ilk cevap veren HDP'li Sırrı Sakık olmuştu. Sakık, "Biz de alfabede harf kalmasa bile harf satın alıp, yeni bir partiyi 24 saat içinde kurup örgütleyerek siyasal mücadelemize devam ederiz." demişti.

HDP'ye ittifak ortağı CHP sahip çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'HDP kapatılmalıdır' çağrısına, "Bizim dileğimiz hiçbir partinin kapatılmamasıdır. Parti kapatarak, demokrasi sürdürülemez. Dolayısıyla prosedür bellidir, Sayın Bahçeli 'kapatın' dedi diye bir parti kapatılamaz." cevabını verdi.