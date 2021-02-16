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Siyaset Bahçeli: Kandil'e Türk bayrağını dikelim
Siyaset

Bahçeli: Kandil'e Türk bayrağını dikelim

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kandil'e Türk bayrağı dikilmeli, mahmur yıkılmalıdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 10:39:00 - 2021-02-16 10:56:15

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Tarihi varlığımızı birilerinin lütfuna borçlu değiliz. Kan verdik, can verdik, bu topraklara 'vatan' dedik. "Neyimiz var?" diye soranlara, onlarda bulunmayan, şeref, onur, namus ve iman değerleri ile cevap verdik. Şuur varsa akıl vardır, fikir vardır, çare vardır, azim vardır, atılgan ve çevik bir irade vardır. Yeri geldi işgallerle, yeri geldi işbirlikçilerle mücadele ederek milli bekamızı muhafaza ettik. Bu kez maşalarıyla, kiralık katilleriyle karşımızdalar.

"Kandil'e Türk bayrağı dikilmeli"

Kandil'e Türk bayrağı dikilmeli, mahmur yıkılmalıdır. Terörü hilesiz veya hilafsız kınayamayan, kurduğu cümlelere amaları, fakatları el yapımı patlayıcı gibi konuşlandıran, zevahiri kurtarabilmek amacıyla kanlı örgütün adını anmaktan bile imtina edenler sadece korkak değil, sadece kokuşmuş değil, aynı zamanda terörün irili ufaklı koçbaşlarıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bundan sonra terörle mücadele stratejisi bakımından Gara öncesiyle Gara sonrası inanıyorum ki aynı olmayacaktır. Bu sefer ateş, yalnızca düştüğü yeri yakmayacak, PKK’nın yanında yöresinde saf tutan kim varsa çembere alıp tepeden tırnağa tutuşturacaktır.

PKK terör örgütü ya silahlarıyla birlikte ve son teröristine kadar güvenlik güçlerine teslim olup Türk adaleti önünde hesap verecektir ya da azdan az çoktan çok gidecek, hainlerin kafaları kopartılacaktır.

Ayrıntılar geliyor...

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