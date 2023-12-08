Bahçeli, "İsveç’in NATO’ya girişine elbette soğuk bakıyoruz" dedi şartlarını sıraladı

Son günlerde fenomenler ile anılan kara para aklama iddiaları ve futbol dünyasında yaşanan vurguna da değinen Bahçeli, "Sahtekâr bir bankacı fon adı altında, açgözlü ve faiz düşkünü şahısları ağına düşürmüş. Hukuksuzluk diz boyu. Sülün Osman’a rahmet okutacak dolandırıcılar at koşturuyor. Hukuki süreç nereye giderse gitsin, kime kadar dayanıyorsa dayansın, yeter ki sorumlular hesap versin." değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli'nin, TürkGün gazetesine yaptığı açıklamalar şöyle:

-Türk Tabipleri Birliği yönetimi mahkeme kararıyla görevden alındı. Bu gelişmeye ne diyorsunuz?

"Hayırlı ve memnuniyet verici bir gelişmedir. Adında Türk olan, ancak yönetimi Türk düşmanlarından müteşekkil bir yapıyla ilgili yargı hükmünü vermiştir. Bu karara herkes saygı duymalıdır. Türk Tabipleri Birliği yönetimi PKK’nın ikmal kaynağına dönüşmüştü. Karar doğru bir karardır. Milletimizin yüreğine su serpilmiştir. CHP, HEDEP ve TTB’nin ihanet paydasında buluşması da alenileşmiştir."

"Sülün Osman'a rahmet okuturlar"

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-Son günlerde sosyal medya fenomenleriyle bazı sporcuların kurulan illegal fonlara astronomik para yatırmaları ve sonuçta dolandırılmaları gündemin üst sıralarında yer aldı. Bununla ilgili görüşünüzü paylaşabilir misiniz?

"Saçına dolardan bukleler yapan, kaynağı meçhul, nereden kazanıldığı muamma olan servet düzeyindeki paralarla gösterişe dalan bir kişinin foyası ortaya çıktıktan sonra endişe verici olaylar çorap söküğü gibi kamuoyunun gündemine döküldü. Fenomen olarak isimlendirilen bazı sonradan görmelerin taşınır-taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu. Bir de ponzi dolandırıcılığı ortaya çıktı. Utanç verici bir tablo!

Sahtekâr bir bankacı fon adı altında, açgözlü ve faiz düşkünü şahısları ağına düşürmüş. Hukuksuzluk diz boyu. Sülün Osman’a rahmet okutacak dolandırıcılar at koşturuyor. Hukuki süreç nereye giderse gitsin, kime kadar dayanıyorsa dayansın, yeter ki sorumlular hesap versin."

İsveç'in NATO üyeliği

İsveç’in NATO’ya üye olmasına nasıl bakıyorsunuz?

"İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakıldı. Dinimize hakaretler edildi. Maneviyatımıza en ağır saldırılar yapıldı. İsveç’in NATO’ya girişine elbette soğuk bakıyoruz. Fakat bizim için kitabımıza hakaret etmekle Müslümanlara zulmetmek aynıdır. Eğer İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barış ortamı sağlanırsa, 1967 sınırları dâhilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devleti tanınırsa, İsrail tazminat ödemeyi kabul ederse, Netanyahu’nun Lahey’de yargılanmasının yolu açılırsa İsveç’in NATO üyeliğine tamam deriz.

En son Norveç’in katılımıyla NATO’ya üye ülke sayısı 31’e çıktı. Bize göre İsveç NATO’ya üye olsa ne olacak olmasa ne çıkacak. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütünün ilk üç müessir gücünden birisi Türkiye’dir. Biz bu gerçeğe bakarız. İsveç’in üyeliğini bekleyenlerin de yerine getirmesi şart olan öncelikli görevleri olduğunu kararlılıkla ifade ederiz."