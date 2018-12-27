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Bahçeli hediye etmişti! Akar'ın odasında görüntülendi

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a hediye ettiği, altın kaplama silah, Kur'an'ı Kerim ve Türk bayrağı Akar'ın odasında görüntülendi.

27 Aralık 2018 Perşembe 10:48
Bahçeli hediye etmişti! Akar'ın odasında görüntülendi

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Akar, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlk olarak "haber" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Bakan Akar, oyunu Özkan Bilgin'in çektiği "Mehmetçik'ten ilk iftar", Halil Fidan'ın çektiği "Türk Bayrağı' Afrin'de" ve Mustafa Hassona'nın çektiği "Filistin direnişinin sembolu genç" başlıklı fotoğraflar için kullandı.

Bakan Akar, daha sonra "yaşam" kategorisindeki fotoğrafları inceledi. Akar'ın bu kategorideki tercihleri ise Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA", Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" ve Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri" başlıklı fotoğrafları oldu.

Akar, "spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata sporu", Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" ve Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" başlıklı fotoğraflarını seçti.
Oylamanın ardından fotoğrafları çok başarılı bulduğunu ifade eden Bakan Akar, Anadolu Ajansı foto muhabirlerini tebrik etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 10:48
  1. Hulusi Akar
  2. Devlet Bahçeli

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