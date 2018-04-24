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Bahçeli Gül'e Yusuf Has Hacip'le yüklendi! Aymaz olma ey hakan,uyuma uyan...

Erken seçim kararının açıklanmasından sonra gündemi meşgul eden Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda MHP Lideri Devlet Bahçeli sessizliğini bozdu.Bahçeli Gül'e Twitter üzerinden yüklendi.

24 Nisan 2018 Salı 22:28
Bahçeli Gül'e Yusuf Has Hacip'le yüklendi! Aymaz olma ey hakan,uyuma uyan...

MHP Lideri Devlet BahçeliAbdullah Gül'e Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig adlı eserinde geçen sözlerle yüklendi.

Bahçeli Abdullah Gül'ün muhtemel adaylığıyla ilgili Twitter paylaşımında şunları yazdı ""Ne diyordu Yusuf Has Hacib "Aymaz olma ey hakan,uyuma,uyan. Kendin gittikten sonra iyi adını bırak." CHP, 22 Nisan Vakasıyla İP'e kendini astı. Ne yazık ki, FETÖ siyasi mevzi kazandı.15'ler olayı siyasi tarihe kara bir leke gibi kazındı. Sayın Gül buna hangi ahlakla göz yummuştur?" dedi.

 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 22:28
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