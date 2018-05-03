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Bahçeli: FETÖ'cüler hangi aday etrafında toplanacak!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'FETÖ'nün seçmen ayağındaki 100 bin kişi hangi aday etrafında toplanacak. Bunu merak ediyorum' dedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:28
Bahçeli: FETÖ'cüler hangi aday etrafında toplanacak!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin erken seçimle ilgili sorularını yanıtladı. Bahçeli, 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili kafasına takılan bir konu olduğunu vurgulayarak ''FETÖ darbesinin siyasi bir ayağı var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen de olur. Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir'' dedi.

 Bahçeli şöyle konuştu;

SİYASİ AYAK VARSA, SİYASİ SEÇMEN DE OLUR

"Dün akşamdan bu yana kafamı meşgul eden bir konu var. 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı üzerinden kesin bir sonuçtan bahsedilemez bir duruma geldi. İleri ki günlerde bu nasıl olur bilemiyorum . Demek ki FETÖ darbesinin siyasi bir ayağı var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen de olur.

CHP'NİN DESTEĞİ SONRASI 100 BİN İMZAYA GEREK KALDI MI?

4 Cumhurbaşkanı adayı 100 binle müraacatı ön gördü. Bu adaylardan birisi CHP'nin 15 vekil kaydırması ile destek buldu.100 bin seçmene ihtiyaç kaldı mı?. Bu şahsiyet 100 bin imza konusunda ısrar etti. Akla gelen soru şudur. FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi ve uygulanmaya koyuldu. TSK mensubu, öğretim kadroları ve önemli bir uzaklaştırma görevden alma oldu. Bunların bir de aileleri, çevreleri vardır.

FETÖ HANGİ ADAY ETRAFINDA TOPLANACAK?

Merak ettiğim konu şudur; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı FETÖ'nün seçmen ayağı üzerindeki etkisini bugüne kadar takip etmiş midir? Etmezse 100 bin kişinin içerisinde bu hangi aday etrafında toplanabilir burası kafamı biraz meşgul ediyor. Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir. Burası önemlidir. Ne kadar ByLock'çu var, ne kadar görevden alınmış olan var, ne kadar uzaklaştırılmış olan var, bunların ne kadar yakını var Bunların hepsi hangi aday etrafında düğümlenip 100 bini tamamlayacaksa o zaman Türkiye açısından önemli bir sonuç elde edilmiş olabilir."

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 10:28
  1. Devlet Bahçeli
  2. fetö

YORUM YAZ

  • katalankatalan51 dk önce
    bu kadar çirkin bir açıklama hiç yakışmadı ne yani 100 bin imzada imzayı atanları araştıralım güvenlik soruşturmasından mı geçirelim.. sen kendine sordun mu bana kim oy verdi diye belki senin korktuğun zümre sana verdi araştırdın mı.. artık siyasete de yaş sınırı gelmeli demek ki belli bir yaştan sonra açıklamanın nerelere gideceğini algılayamıyor insanlar.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Doğru Söylüyor. Meral Akşener Yüzbin İmza Toplarsa Bu Kişiler Araştırılmalıdır.
  • eminemin1 sa önce
    Şu 100 bin imza işi gerçekten sakat! Mısrda bile 25 bin imza yetiyor. hem şimdiden "fetöcüler pkklar kime imza verecek tartışma ve damgalama işlemi başlatılmış bahçeli tarafından! bu "ittifak"akpartiye oy kaybettiriryor
  • osman halosman hal1 sa önce
    Fetönün adayı Abdullah Gül olacaktı.. olmadı. Şimdi ise tabiki şer ittifakını destekleyecekler. Erdoğanın karşısına klozeti aday diye koysan fetocular ona oy verir.
  • SERKANSERKAN1 sa önce
    ARTIK DEVLETE ORTAKSIN SAYIN BAHÇELİ...O ZAMAN SİZ ONLARI TESBİT ETTİRİN VE ONLARIN ALINLARINA İŞARET YAPTIRIN Kİ, DOLAŞIRKEN HERKES ONLARI TANISIN SELAM VERMESİN, İŞE ALMASIN, TECRİT UYGULASIN....HATTA YOLDA GÖREN TAŞLASIN DAHA İYİ DEĞİL Mİ............?
  • C. ALİM YILDIZC. ALİM YILDIZ54 dk önce
    KOS KOCA ADAMLARISINIZ MEMLEKETİ REZİL ETTİNİZ NELERLER UĞRAŞIYORSUNUZ.. YILLAR GEÇİYOR. KİM SUÇLU BULUN İDAM EDİN GİTSİN..
  • DiyarbakırlıDiyarbakırlı54 dk önce
    Tabi ki de Meral in etrafında toplanacak
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