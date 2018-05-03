Bahçeli: FETÖ'cüler hangi aday etrafında toplanacak!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin erken seçimle ilgili sorularını yanıtladı. Bahçeli, 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili kafasına takılan bir konu olduğunu vurgulayarak ''FETÖ darbesinin siyasi bir ayağı var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen de olur. Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir'' dedi.

Bahçeli şöyle konuştu;

SİYASİ AYAK VARSA, SİYASİ SEÇMEN DE OLUR

"Dün akşamdan bu yana kafamı meşgul eden bir konu var. 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı üzerinden kesin bir sonuçtan bahsedilemez bir duruma geldi. İleri ki günlerde bu nasıl olur bilemiyorum . Demek ki FETÖ darbesinin siyasi bir ayağı var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen de olur.

CHP'NİN DESTEĞİ SONRASI 100 BİN İMZAYA GEREK KALDI MI?

4 Cumhurbaşkanı adayı 100 binle müraacatı ön gördü. Bu adaylardan birisi CHP'nin 15 vekil kaydırması ile destek buldu.100 bin seçmene ihtiyaç kaldı mı?. Bu şahsiyet 100 bin imza konusunda ısrar etti. Akla gelen soru şudur. FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi ve uygulanmaya koyuldu. TSK mensubu, öğretim kadroları ve önemli bir uzaklaştırma görevden alma oldu. Bunların bir de aileleri, çevreleri vardır.

FETÖ HANGİ ADAY ETRAFINDA TOPLANACAK?

Merak ettiğim konu şudur; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı FETÖ'nün seçmen ayağı üzerindeki etkisini bugüne kadar takip etmiş midir? Etmezse 100 bin kişinin içerisinde bu hangi aday etrafında toplanabilir burası kafamı biraz meşgul ediyor. Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir. Burası önemlidir. Ne kadar ByLock'çu var, ne kadar görevden alınmış olan var, ne kadar uzaklaştırılmış olan var, bunların ne kadar yakını var Bunların hepsi hangi aday etrafında düğümlenip 100 bini tamamlayacaksa o zaman Türkiye açısından önemli bir sonuç elde edilmiş olabilir."