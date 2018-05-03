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Bahçeli 'FETÖ' dedi, ses Eren'den geldi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin FETÖ uyarısı CHP'li Eren Erdem'i rahatsız etti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:12
Bahçeli 'FETÖ' dedi, ses Eren'den geldi!

Gazetecilerin erken seçimle ilgili sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. 100 bin imza araştırılsın" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin bu çıkışına FETÖ'cülerden değil, CHP'den tepki geldi. CHP İstanbul Milletvekili İrancı Eren Erdem, Bahçeli'nin sözlerinden rahatsız oldu.

Eren Erdem, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu kritik uyarısına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Erdem şunları söyledi;

Devlet Bahçeli; “Fetönün siyasi ayağı varsa seçmen ayağı da vardır” diyerek 100 bin imza ile aday olanlara imza verecek vatandaşları tehdit ediyor. Ülke bir seçime gidiyor; sıkıyönetim komitesi; tehdit, baskı, OHAL dışında hiçbir şey yapamıyor. Kaybedeceğini bilmenin sonucu bu..

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 11:12
  1. İstanbul
  2. Eren Erdem
  3. Devlet Bahçeli
  4. FETÖ

YORUM YAZ

  • BetoBeto35 dk önce
    Erdem sen bir madde bagimlisi fetöcüsün cok normal biryerlerinin kasinmasi..kacacak delik arayanlardan olacaksin sana iran yakisir!!!
  • MilletMillet31 dk önce
    Fetönün siyasi ayağı baita bu adam chp de tanal yarkadaş kk ve daha bir çok bunlardan başlamak lazım .Devlet bey çok haklı ayrıca bu fetö partisine imza verenleri devlet arşivleyip . Memur yada devlet görevlisi alımlarında bu listeyi dikkate almalı.
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