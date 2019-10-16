Bahçeli espriyi böyle patlattı: 20 gün hastalığımı konuştular... MHP Lideri Devlet Bahçeli, sakal bırakmasıyla ilgili yapılan yorumlara esprili bir şekilde yanıt verdi. Bahçeli, "20 gün hastalığımı konuştular, bir hafta da sakalımı konuşsunlar" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, tedavisinin ardından 21 gün sonra Genel Merkeze gidişi sırasında sakal bırakması çok konuşulmuştu. Bahçeli, "20 gün hastalığımı konuştular, bir hafta da sakalımı konuşsunlar" dedi. Sağlığı ve neşesi yerinde Bahçeli, tedavisinin ardından Genel Merkez'de 3 saat kalarak çalışmalarını sürdürdü. Bahçeli başkanlık divanı üyeleri, milletvekilleri ve yakın ekibiyle sohbet etti. Bahçeli'nin kurmayları, sağlığının ve neşesinin yerinde olduğunu vurguladı.

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