Bahçeli, Erdoğan'a hediye etti! İşte dünyayı titreten o harita!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. 50+1 başta olmak üzere gündem maddelerinin ele alındığı görüşmeden sonra basına açıklama yapılmadı.

Dünyayı titreten harita ile poz verdiler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisinin çizdirdiği "Türk Dünyası Haritası"nı hediye etti. Bahçeli ve Erdoğan dünyayı titreten harita ile birlikte poz verdi.

Adriyatik'ten Çin'e uzanan harita, Rusya'da gazete manşetlerinde yer almış, haritanın Rusya coğrafyasını kapsaması Rus basını tarafından "Bu bir mesaj" olarak haberleştirilmişti.

'Yeni nesillere bir bayrak gibi emanet etti'

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli'nin özel olarak tasarlayıp çizdirdiği haritayı şu ifadelerle duyurmuştu:

"Bahçeli uzun bir süredir üzerinde bizzat çalıştığı, özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk Dünyası Haritası'nı Türklüğün vicdanına, Türk milletinin yüksek irfanına nesilden nesle ve elden ele taşınacak bir bayrak gibi emanet etti."