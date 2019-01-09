Bahçeli dün bahsetmişti! Teklifte dikkat çeken ayrıntılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son dönemde artan şiddet olaylarına dikkat çekerken, MHP’nin TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi ilgi uyandırdı.MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay imzasıyla TBMM’ye sunulan teklif, Sağlık Komisyonunun gündeminde görüşülmeyi bekliyor.Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberinde, söz konusu teklifte öne çıkan maddeler şöyle aktarıldı:

Ücretsiz ilaç imkanı

Ruh sağlığı alanındaki bütün kurum ve kuruluşların izleme ve denetimi için her şehirde “Ruh Sağlığı İzlem ve Denetim Kurulu” oluşturulacak. Görev süresi iki yılın olacağı kurulun en az 9 üyesi bulunacak. Kurul, en az 7 üyeyle toplanacak.Kurul görev alanına giren ruh sağlığı kurum ve kuruluşlarını yılda bir defa en az 5 üyeyle düzenli olarak denetleyecek.Kurul, izleme ve denetimde saptadığı yanlışlık, aksama, hatalı uygulamalarla ilgili konuyu merkez ve kamu yetkilisine rapor ederek çözüm önerilerinde bulunabilecek. Gerekli görüldüğünde ilgili Kamu Denetçiliği kurumuna, mahkemeye ve kamuoyuna bildirimde yapabilecek.Ruh sağlığı ile ilgili tedavi gören kişiler ilaçlara ücretsiz olarak erişebilecek.

18 yaş altına ücretsiz hizmet

On sekiz yaşının altındaki her çocuk ruh sağlığı hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.Ruhsal problemi sebebiyle bir kişiye güvenlik tedbiri uygulanması gerektiğinde, eğitim alan kolluk güçleri personeli tarafından yapılacak.Kişiye uygulanacak tedavi süreciyle ilgili bilgilendirme yapılacak ve bu konuda onay alınacak. Onay verilmemesi durumunda aile üyeleri ya da başka birisi kişi namına onay veremeyecek. Kişi tedavi için verdiği onayı geri almak için ise Sulh Hukuk Mahkemesine başvuracak.Hastanın risk içeren durumu ortadan kalkmışsa isteğine bağlı olarak tedavisi sürdürülebilecek ya da hastaneden çıkarılabilecek. Hasta bir avukat tarafından temsil edilebilecek. Hastanın avukatı yoksa barodan avukat talep edebilecek. Hastanın yatırılma talebine itiraz edilmesi durumunda konuyla ilgili ruh sağlığı alanında uzman bir bilirkişi atanabilecek.

Yıpranma hakkı olarak emekliliğe yansıyacak

Mahkeme kararıyla verilecek en uzun istemsiz yatış ve tedavi süreci üç hafta olacak. Uzatılma sürecinde sebepler sıralanarak, mahkemeye sunulacak. Psikiyatrist, psikolog gibi ruh sağlığı meslek mensuplarına riskli durumlarda talep etmeleri hâlinde koruma verilebilecek. Bu kapsamda ayrıca talep etmeleri hâlinde yakınlarına ait kişisel bilgileri gizli tutulacak.Ruh sağlığı hizmeti veren kişilerin görevleri sebebiyle ikinci ruhsal travma ya da diğer mesleki sebeplerle bağlı ruhsal zorluk ya da bozukluk ortaya çıktığında bütün tedavi masrafları kurum tarafından karşılanacak. Ayrıca, mesleki yıpranma hakları olacak ve emeklilik sürelerine yansıtılacak.

"Pahalı terapi ücretlerinin önüne geçmek istedik"

Ruh Sağlığı kanun teklifini hazırlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, böyle bir kanun tasarısının Türkiye’de ilk defa hazırlandığını söyledi. Terapi ücretlerinin çok fazla olduğuna dikkat çeken Depboylu, “Kanun teklifini hazırlamamızda en büyük sebeplerden birisi de toplumsal problemlerin önüne geçebilmek, hasta haklarını koruyabilmek, hizmet alanların profesyonellere daha sosyal güvenlik kurumlarının şemsiyesi altında uygun ücretlerle ya da ücretsiz ulaşabilmelerini sağlayabilmek” dedi.

Hazırladığı kanun teklifini değerlendiren Depboylu özetle şunları söyledi:

Bugün neden toplumsal şiddet bu kadar üst boyutta? Çünkü insanlar stresle başa çıkma, öfke denetimi-kontrolü gibi konularla ilgili eğitime sahip değiller.Ülkemizde yapılan araştırmada ihtiyacı olan insanların sadece yüzde 14’ü profesyonel desteğe ulaşabiliyor.

Kanun teklifini hazırlamamızda en büyük sebeplerden birisi de toplumsal problemlerin önüne geçebilmek, hasta haklarını koruyabilmek, hizmet alanların profesyonellere daha sosyal güvenlik kurumlarının şemsiyesi altında uygun ücretlerle ya da ücretsiz ulaşabilmelerini sağlayabilmek.Ben grubum adına Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin takdiri ve onayıyla bir çağrıda bulundum.2016’da başlayan süreçte bir buçuk yılda 15 toplantı gerçekleştirdik.

(Türkiye gazetesi)