Bahçeli: Depremlere hazırlık beka düzeyinde önem arz ediyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin, kaygıları tırmandırırken korkuları tetiklediğini vurguladı.

Bahçeli mesajında şunları kaydetti:

"17 Ağustos 1999 depreminden bugüne kadar tesiri en çok hissedilip tedirgin bekleyişleri kamçılayan sarsıntı dün itibariyle yaşanmıştır. Ülkemiz, deprem kuşağındadır. Bu gerçeği kabul etmekten, buna muvafık gelecek planlaması yapmaktan başka seçenek yoktur. Bilhassa dünyanın en büyük Türk kenti İstanbul'umuzun muhtemel depremlere hazırlıklı olması beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir."

Bahçeli, "Coğrafyayı vatan yapan tarihi süreçlerin başında felaket karşısında gösterilen fedakarlık, doğal ve beşeri afetlere karşı sergilenen muhkem ve mutlak direnç gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Melanet ve musibetlerin, her seviyede engellenmesinin milli birlik ve dayanışma ruhunun canlılığına bağlı olduğunu vurgulayan Bahçeli şöyle devam etti:

"Dünkü depremde yaralanan kardeşlerim başta olmak üzere İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza ve aziz milletimize şu mübarek cuma gününde geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür, Türk milleti büyüktür, her sorunun üstesinden gelinecektir. Şu günlerde sabırlı ve soğukkanlı hareket etmek, felaket tellallarına kulakları tıkamak, sosyal medyadan korku ve yalan haber yaymaya çalışan provokatörlere dikkatli ve uyanık olmak hayati niteliktedir. İnanıyorum ki deprem risk ve tehlikesine karşı her önlem alınacaktır."

Bahçeli, ayrıca "Cenab-ı Allah'tan niyazım her insanımızı, her vatandaşımızı, ülkemizi ve milletimizi afetlerden, belalardan, kazalardan, cefalardan, ezalardan koruması ve kollamasıdır." temennisinde bulundu.