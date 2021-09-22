Bahçeli: CHP milli güvenlik sorunu

Bahçeli, yaptığı açıklamada, CHP yönetiminin, söylem, eylem ve emelleri itibarıyla Türkiye’nin karşısına geçtiğini, siyasi mihrak ve militan haline gelerek, milli güvenlik tehdidine dönüştüğünü iddia etti.



Küresel merkezkaç güçlerin tesir ve telkiniyle yörüngesinden kayan CHP’nin, geçmişiyle çatışan, milli gerçeklerle çelişen bir duruma savrulduğunu ileri süren Bahçeli, CHP yönetiminin gayri milli tavır, tutum, teklif ve temennilerinin vahim bir noktaya dayandığını, tamiri ve telafisi neredeyse imkansız bir çizgiye kapılandığını iddia etti.



“CHP’nin hal-i pürmelali dağınık, dengesiz, düzeysiz ve içler acısıdır. Kılıçdaroğlu’nun ‘Bay Kemal ve İttifakları’ belgeselinin ilk bölümünde ‘Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz’ sözleri temelsiz, Sezai’nin de bu çürük sözlere cevaben, ‘demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır’ mesajı kimin kimlerle beraber olduğunun itirafı ve ispatı niteliğindedir. Kılıçdaroğlu, olmayan bir sorunu varmış gibi sunarak HDP ile sürdürdüğü yasak ilişkiyi ve ahlaksız ortaklığı resmileştirme, kaldı ki meşrulaştırma arayışına girmiştir. CHP ile HDP arasındaki danışıklı dövüş irtibatlar, kamuoyunu sinsi bir plan dahilinde ikna çabaları ve bu sürece İP’in kurnazca ve gözcü sıfatıyla dahil olma hevesi uyanık şuur sahibi hiçbir insanımızın dikkatinden kaçmamıştır. Karşımızdaki bu rezalet ve melanet su katılmamış bir ihanet ve millet iradesine meydan okuma alçaklığıdır. HDP’yi meşru organ görmek demek, PKK’yı muhatap almak demektir.”



“CHP yönetiminin siyasi ikbal ve istikbalinin çürük şifrelerini Kandil mağaralarının pespaye karanlığında bulmak üzere harekete geçtiğini” belirten Bahçeli, “Kılıçdaroğlu’nun aracılar vasıtasıyla PKK’yla temas kurup kurmadığını, geçtiğimiz ayın son günlerinde Irak’ın kuzeyine giden CHP heyetinin PKK’lılarla görüşüp görüşmediğini yalana ve saptırmaya tevessül etmeden açıklığa kavuşturması ertelenemez zorunluluktur.” ifadelerini kullandı.