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Bahçeli bir kez daha vurguladı: Hedefe ulaşmaya mecburuz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada,"Cumhur İttifakı'nın milli beka ve huzuru temin amacıyla kutlu hedeflerine ulaşması büyük bir ihtiyaç ve mecburiyettir." İfadelerini kullandı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:11
Bahçeli bir kez daha vurguladı: Hedefe ulaşmaya mecburuz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 74 yıl önce, Türklüğü gönüllerinde bayraklaştıran dava insanlarının adamlığın, adanmışlığın ve ahlaklı duruşun en mümtaz örneklerinden birini sergilediğini belirtti.

Bu çerçevede milliyetçi şuurun ayaklandığı, adeta yeniden küllerinden doğduğu 3 Mayıs 1944 ruhunu hasretle hatırladıklarını ve yıl dönümünde hürmetle yad ettiklerini bildiren Bahçeli, merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın milliyetçiliğe karşı başlatılan linç kampanyasına cesurca direnişe geçmesinin 3 Mayıs 1944 olaylarının fitilini tutuşturduğunu anımsattı.

"UNUTULMAYACAK DERS VERMİŞLERDİR"

Ankara'da 3 Mayıs 1944'de toplanan inanmış gönüllerin muazzam bir şuurla Türk milliyetçiliğine sahip çıktığını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Milliyetçi gençlerin haksızlığı kabullenmeyen, zulme eğilmeyen, güce boyun bükmeyen soylu tavırları gıpta edilecek ve asla unutulmayacak bir mücadele onurunu belgelemiştir.

Türk milliyetçilerini sindirmek, yıldırmak, karanlıkta boğmak isteyen hasis ve hasım odaklar, inanmışlık karşısında gerilemek, cesaret ve dirayet karşısında diz çökmek zorunda kalmışlardır. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in de aralarında bulunduğu 23 şuurlu milliyetçi, Türk milletinin maddi ve manevi varlığına kast eden odaklara tarihi duruş göstermişler, unutulmayacak ders vermişlerdir."

"SİNSİ VE KİRLİ TUZAK, SİNELERDE PARÇALANMIŞTIR"

Devlet Bahçeli, "3 Mayıs 1944 olaylarıyla Türk milliyetçiliğine kurulan sinsi ve kirli tuzak, kalbi vatan aşkıyla çarpan sinelerde parçalanmıştır." ifadesini kullandı.

Milliyetçiliğin 1944 şahlanışına, "milli birliğin düşmanı" diyerek bölücü damgası vuran, "hayalcilik" diyerek, hastalıklı gösteren ahmaklar çıktığını belirten Bahçeli, bunun yanında "ütopya" diyerek basitleştirmeye, "bela" diyerek tehdit haline getirmeye, "üç beş kendini bilmezin nümayişi" diyerek değersizleştirmeye kalkışan sorumsuz ve şuursuzların da kendilerini belli ettiğini kaydetti.

"MİLLİYETÇİ KAHRAMANLARI ŞÜKRAN VE MİNNETLE ANIYORUM"

Türk milleti için her türlü külfeti fedakar ve cefakarca göğüslemeye hazır olan Türk milliyetçilerinin, bugün 3 Mayıs ruhu ile bir kez daha tarihi nitelikli bir sorumluluk üstlendiklerine işaret eden Bahçeli, şu görüşlerini paylaştı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında, Cumhuriyet'in üçüncü evresine geçişi sorumluluk anlayışıyla yerine getiren Türk milliyetçiliği, devletimizin kurucu iradesinde yatan engin birikimini yarınlara taşımayı da başaracaktır. Kutlu mazimizin her döneminde çekilen çileler, ödenen bedeller, katlanılan badireler, çok şükür bugün Cumhur İttifakı ile milli iradenin tamamını kucaklayacak bir seviyeye ulaşmıştır. Bu itibarla Cumhur İttifakı'nın milli beka ve huzuru temin amacıyla kutlu hedeflerine ulaşması büyük bir ihtiyaç ve mecburiyettir. Bu duygu ve düşüncelerle bir uyanış ve uyarı günü olan 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nde, tarihe iz bırakmış milliyetçi kahramanları şükran ve minnetle anıyor, başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, hayatlarını kaybeden tüm dava insanlarımıza, tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum."

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 17:11
  1. Ankara
  2. Devlet Bahçeli
  3. cumhur ittifakı

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