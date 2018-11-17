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Bahçeli, AK Parti'yi hedef alan Enginyurt'u ters köşeye yatırdı: Açıklamaları bizi bağlamaz

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un AK Parti hakkındaki tartışılan sözleri hakkında açıklama yapan parti genel başkanı Devlet Bahçeli, "Değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi'ni bağlamayacaktır" ifadesini kullandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:34
Bahçeli, AK Parti'yi hedef alan Enginyurt'u ters köşeye yatırdı: Açıklamaları bizi bağlamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt'un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi'ni bağlamayacaktır." açıklamasını yaptı.

Bahçeli, Twitter hesabından, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un siyasi değerlendirmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP politikalarının nasıl teşekkül ettiği, söz ve açıklama sınırının ne şekilde oluşup olgunlaştığının belli olduğuna ve bilindiğine işaret eden Bahçeli, parti yöneticileri, parti üyeleri, milletvekilleri ve diğer teşkilat mensuplarının belirlenmiş politik ilkelere aynen uymakla mükellef olduğunu bildirdi.

"MHP'yi bağlamayacaktır"

Devlet Bahçeli, "Bu kapsamda, partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi’ni bağlamayacaktır. Aziz milletimize ve siyasi muhataplarımıza saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.

"Sokaklar alarm veriyor"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti'nin ittifaksız başarılı olmayacağını ima ederek, iktidar partisi için sokakların alarm verdiğini savunmuştu.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 12:34
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