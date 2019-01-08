Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;



Ülkemizde basın özgürlüğü ile ilgili tartışma yaşanmaktadır... Sınır Tanımayan Gazetceiler Örgütü, Türkiye'de muhalif basının sindirildiğini belirterek, eleştiri dozunu gittikçe artırmaktadır. Türkiye'nin kara listeye girmesi için ince bir işçilik söz konusudur. FETÖ'yle mücadele sürecinin basın özgürlüğüne tehdit olduğu bile değerlendirilmiştir.

Yeni hükümet sistemine geçişle birlikte Türkiye'nin otoriterliğe kaydığı söylenmektedir. Bu iddiaların hepsi zırva ve hayal ürünüdür.İhanetin, suçun, cinayetin özgürlüğü olmaz. Darbeye teşebbüsün özgürlüğü hiç olmaz... Güvenlik duvarı yıkılıp vatanımız harap olduğunda ne özgürlüğünden bahsedeceğiz.

Bu nasıl bir özgürlük anlayışıdır

Özgürlük demek insanın kazanımlarını hiçe saymak değildir. Milletin değerlerine hakaret etmek nasıl bir özgürlük anlayışıdır.Milli ve manevi haklara saldırmak eşkiyalıktır. Özgürlük birilerinin tekeline girdi, anlamından koptu. Bize onursuz özgürlük dersi verenlerin, durum ve konum hatırlatması yapanların, kuyumuzu kazmalarına izin vermeyeceğiz. Bunların oyunlarını azimle bozmayı sürdüreceğiz. Kalemini kalaşnikof gibi kullananların, gazete köşelerinde saatli bombaya çevirenlerin, yalan üzerine ikbal ve istikbal tasarımı yapanların özgürlükten tantanasına inanan varsa buyursun inansın ama biz bunlara inanmayacağız. Türk milleti de bunlara kanmayacaktır

Ruh sağlığı yasasına ihtiyaç var

Günümüzün karmaşıklaşan hayat şartlarında vatandaşlarımızın ruhsal olarak da zorluk çektiğini görüyoruz. Tüm bu sorunlarla şuurlu, programlı başa çıkabilmek için bir toplumsal sözleşmeye, ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Gelişmiş toplumlarda bu yasa vardır. Türkiye'de bu alanda bir boşluk vardır. Ruh sağlığı yasasını TBMM'den çıkarılmasını içtenlikle bekliyorum. Şiddet vakaları, kadın cinayetleri, derin anlaşmazlıklar tehdit edici seviyededir. Ceren Damar evladımız, gözü dönmüş bir katil tarafından katledilmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde de 4 kardeşimizin canına kıyılmıştı. Son dönemlerde artan sosyal şiddet, toplumsal gerginlik bizi fazlasıyla kaygılandırmaktadır. 31 Mart seçimlerine yaklaştıkça ihtilaf ve anlaşmazlıklar alarm verici boyutlara çıkmıştır.

1 Nisan sabahını bekliyorlar

Gizli ve gizemli eller devrededir. 2018'de suç ve şiddetin envai türüne şahitlik edilmişti. Sosyal dokumuzu bozmak, siyasi dengemizi baltalamak için tezgah ve tertipler imal edilmektedir. 31 Aralık gecesi yılbaşı kutlamalarında Suriyeli sığınmacı olan iddia edilenlerin Suriye bayrağı açması infiale yol açmıştır. Bunun kimler tarafından tedavüle sokulduğu araştırılmalıdır. Konu önemlidir. Benzeri tahrik ve tacizler zaman zaman vuku bulmaktadır. Milletimizin sinir uçlarıyla oynanmaktadır. 31 Mart öncesi ülkemizin huzurunu kaçırmak istiyorlar. 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar. En küçük bir kıvılcımın nasıl bir yıkım ve enkaza yol açacağını öngörüp buna göre tedbir geliştirmek zarurettir.

Herkes ayağını denk alsın, hesabımız bu dünyada

Bu düşmanlıkların hepsi üst akıl tarafından planlanmatadır. 31 Mart'a kadar daha fazla olaya şahit olma ihtimali fazladır. Sosyal ve ekonomik memnuniyetsizliklerin isyana dönüşmesi için çaba harcanmaktadır. Zilletin öne çıkması amacıyla hummalı bir gayret sarf edilmektedir. 24 Haziran'da milli uyanışı kundaklayanlar 31 Mart'ta aynısına mahkum olacaklar. CHP'sinden İP'ine, HDP'sinden PKK ve FETÖ'süne kadar kim Türkiye'nin tarihsel yürüyüşene engel olmak istiyorsa onunla hesabımız bu dünyada görülecektir. Hiç kimse şansını fazla zorlamasın. Herkes ayağını denk alsın.

Fırat'ın doğusu fitnenin boynudur

Türkiye bekasını temin etmek için Fırat'ın doğusu veya batısı demeden ileri atılmakta kararlığını göstermektedir. Türkiye'ye rağmen kımıldayan yaprağın akıbeti bilinsin ki çürümedir. Güney sınırlarımız boyunca hıyanet üretimi yapanlar, pusu kuranlar karşılarında çelik gibi bir iman ve irade bulacaklardır. Türkiye'nin çevresinde hiçbir terör çevresi yaşamamalıdır. Türk milletinin yemidir. Fırat Kalkanı harekatı ve Zeytin Dalı harekatıyla emperyalizmin uykularını kaçıran Türkiye bugün de Fırat'ın doğusu ve Menbüç'i kurtarmakta kararlıdır. Duruşumuz meşrudur. Davamız var olma, milli güvenliğimizi müdafaa davasıdır. Dev doğruldu, Türk milleti bekasını müdafaa etmek için cephe açtı, tavır aldı. Türkiye diplomasi ve askeri vasfıyla masadadır, meydandadır. Ülkemiz bölgesel gelişmelerin dışında değil, tam ortasında etkin ve sözü dinlenir şekilde yer almıştır. Bugün Fırat Kalkanı bölgesi huzura kavuşmuştur. Afrin güvendedir. Terör koridoru baltalanmıştır. Ülkemiz bölgesel gelişmelerin dışında değil tam ortasında yerini almıştır. Fırat'ın doğusu fitnenin boynudur. Bu boyun koparılmalıdır.

ABD'ye zehir zemberek sözler

ABD Başkanı Trump, 2018'de IŞİD'i yendiklerini iddia ederek Suriye'den çekileceklerini duyurmuştu. Trump Suriye'deki ABD varlığını sorgulamış, geri döneceklerini ifade etmiştir. Beyaz Saray sözcüleri tarafından takvim duyurulmuştu. Biz Suriye'den çekilme iradesine ihtiyatla yaklaştık. Gerçekten de Trump bir süre sonra Suriye'den çekilme konusunda zaman vermediğini ifade etmiştir. ABD Başkanı daha ileri giderek Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumak istiyoruz demiştir.

Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak neyi nasıl yapacağını sana ve patronlarına mı soracaktı? Bu nasıl bir küstahlıktır? ABD'ye sesleniyorum. Bölücü hainlerin Kürt kardeşlerimizle alakası yoktur. Bunlar teröristtir, katildir. PKK ve YPG'yi kardeşlerimizle ilişkilendirmek adi bir saptırmadır.ABD zihniyeti Türkiye düşmanlığı güzergahında hızla mesafe almaktadır. ABD, Türkiye ile olan müttefiklik hukukunu hiçe saymaktadır. Kürt kökenli kardeşlerimize Trump kadronusunun muhabbeti yalandır, sahtedir.

Ayrıntılar geliyor...