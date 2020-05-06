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Bahçede zaman geçirmek akıl ve beden sağlığını olumlu etkiliyor

Yeniakit Publisher
2020-05-06 12:45:08 -
Bahçede zaman geçirmek akıl ve beden sağlığını olumlu etkiliyor

ANKARA (AA) - Bahçede zaman geçirmenin, akıl ve beden sağlığı için refah seviyesi yüksek yerlerde yaşamak kadar etkili olduğu bildirildi.

İngiltere'de Exeter Üniversitesi ve Kraliyet Bahçıvanlık Topluluğu Vakfının yürüttüğü araştırmanın sonuçları "Elsevier's Landscape and Urban Planning" dergisinde yayımlandı.

Araştırma çerçevesinde Natural England kuruluşu tarafından 2009-2016 yıllarında yaklaşık 8 bin kişiden toplanan veri incelendi.

Bahçede zaman geçiren insanların önemli ölçüde genel sağlık durumlarının, psikolojilerinin daha iyi olduğunu bildirdiği, fiziksel aktivite seviyelerinin de geçirmeyenlere kıyasla daha yüksek olduğu gözlendi.

Çalışma ayrıca bahçede geçirilen zamanın kişilerin akıl ve beden sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin, ülkenin refah seviyesi yüksek kesimlerinde yaşayanlarınkiyle benzerlik gösterdiğini ortaya koydu.

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