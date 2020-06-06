Bahçede 255 Hint keneviri ele geçirildi

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde polis ekiplerince 20 metrekarelik alanda 255 Hint kenevir ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir evin bahçesinde uyuşturucu bitkisinin ekildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Söz konusu ihbara yönelik polis ekiplerince yapılan araştırmada, uyuşturucu madde içmek için kullanıldığı iddia edilen Hint kenevirinin Kemalpaşa mahallesinde T.Ö. isimli şahsın ikamet ettiği, evin arka tarafında bulunan etrafı duvarla ve ağaçla çevrili 20 metrekarelik alana ekili olduğu tespit edildi. Alınan arama kararı doğrultusunda bahçede yapılan aramada toplam 255 adet Hint keneviri bitkisi bulunarak söküldü. Bir miktar Hint keneviri tohumu incelenmek üzere el konulurken, başkada suç unsuruna rastlanılmadı. Şüpheli şahsa 2313 SKM’ye muhalefet etmek suçundan adli işlem yapılmak üzere Polis Merkez Amirliğine teslim edildi. Ele geçirilen Hint kenevirleri ise imha edildi.