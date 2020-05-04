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Aktüel

Bahçecik Mahallesindeki sokakların asfaltı yenileniyor

Asfaltlama çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahçecik Mahallesinin sokaklarını yeniliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 18:00:26 -
Bahçecik Mahallesindeki sokakların asfaltı yenileniyor

Asfaltlama çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahçecik Mahallesinin sokaklarını yeniliyor.


Asfalt sezonunu hızlı bir şekilde açan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, birçok noktada çalışmalarını sürdürüyor.


Son olarak Bahçecik Mahallesinin 1803, 1812, 1813 ve 1814 nolu sokaklarında asfaltlama çalışmalarına başladıklarını dile getiren yetkililer, kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayacaklarını dile getirdi. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve asfaltlama ekibine teşekkür etti.

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