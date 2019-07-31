Bahçecik Barajında çalışmalar sürüyor

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Gümüşhane’nin 35 yıllık içme suyu ihtiyacını çözecek olan Bahçecik Barajının 2020 yılında bitirilmesinin planlandığını söyledi.

AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Devlet Su İşleri (DSİ) 22.Bölge Müdür Vekili Emre Akçalı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, DSİ Gümüşhane Şube Müdürü Ümit Yayla, AK Parti İl Başkanı Av. Celalettin Köse ve diğer ilgililerle Bahçecik barajı inşaatında incelemelerde bulundu.

DSİ Bölge Müdürü ve firma yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Milletvekili Cihan Pektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada Gümüşhane’nin vizyon projelerinden biri olan Bahçecik Barajında inşaatın hızla ilerlediğini, 2020 yılında barajda su tutulmasının planlandığını söyledi.

Yüklenici firmanın da programa uygun şekilde devam ettiğini dile getiren Pektaş, “İnşallah seneye barajı bitirmeyi planlıyoruz. Burada soğuk hava şartlarında da çalışma imkanı var. Burası silindirle sıkıştırılmış beton gövdeli baraj olduğu için kışın da çalışabiliriz. Biz biran önce barajı bitirmek istiyoruz. Bütün ekibe teşekkür ediyoruz” dedi.

“Baraj bittiğinde Gümüşhane’nin 35 yıl su sıkıntısı olmayacak”

Barajda 2020 yılında su tutulmasını planlandığını, arıtma tesisi ve isale hattının yapımını da biran önce tamamlayıp Gümüşhane’de yaşayan vatandaşlara memba kalitesinde su içirmiş olacaklarını dile getiren Pektaş, “Projenin toplam maliyeti yaklaşık 250 milyon lira civarında. Baraj 67 metre yüksekliğinde bir baraj olacak. 280 bin metreküp beton dolgusu var. Karşıdan karşıya uzunluğu da 273 metre.4 milyon 100 bin metreküp su kapasitesine sahip. Aktutan göletinden de buraya tünel açarak oradaki fazla suyu buraya aktaracağız. Oradan da yıllık 5 milyon metreküp suyu barajımıza getirmiş olacağız 2 kilometrelik tünelle. Bu da Türkiye’de belki de ilk olan projelerden birisi. Bir havzadan başka bir havzaya içme suyu olarak aktarıp da şehre suyu vermek ilklerden birisi olacak. Bu baraj bittiğinde Gümüşhane’nin 35 yıl su sıkıntısı olmayacak. Hedefimiz 2020’de barajı tamamlamak ve su tutmak. Şehre su vermek o tarihe yetişemeyebilir. Arıtma tesisiyle isale hattını yapacağız” şeklinde konuştu.

Projeye ek program teklifiyle 28,5 kilometrelik isale hattı, 5 bin metreküplük depo, günde 25 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi yapılacak. Barajla birlikte Tekke, Bahçecik ve Pirahmet köylerine de içme suyu sağlanacak.