Bahçe özlemiyle yanıp tutuşuyoruz

Büyük şehirlerin boğucu havasında yaşayıp da bahçe özlemiyle yanıp tutuşmayan mı var.. Lakin bilen bilir, bahçen var mı; vaktin olacak.. Onunla uğraşmayı, ekip dikmeyi, budayıp sulamayı bileceksin. Çocuk gibi, küstürmeden, incitmeden ama asla alıp başını gitmeden, ihmal etmeden; hiç sektirmeden yapacaksın bu işi.. Bahçenin ne kadar güneş, gölge, rüzgar, yağmur aldığı gibi özellikleri, neyin nerede serpildiğini, hangisinin boynunu büktüğünü bileceksin.

Yorulacaksın..

Sonra gölgesine bırakıp kendini derin bir “ohh” çekeceksin. Çayını yudumlayacak, belki de şekerleme yapacaksın..

Ne diyelim Allah gönlünüze, gücünüze göre versin..

Tabii bu arada..

Ona göre bahçe mobilyan da olacak tabii.. Ucuz derme çatma ama sevimli de olabilir; senin sanatçı yanını, zevkini yansıtır. Alırsın dışarıdan pahalı, zengin işi o da bir zevk ve kese meselesi..

Ahşap, bulunduğu ortama sıcaklık verir ve uyum sağlar. Taş veya mermer tasarımlar da dekoratif görünümlü ve suya dayanıklıdırlar. Ancak oldukça ağır olması kullanımını zorlaştırabilir. Plastik mobilyalar da bahçelerde tercih edilebilir.

Bahçelerde kullanılan metaller ahşapla birlikte de kullanılabilir. Uzun yıllar dayanıklı olan metaller arasında bahçe salıncakları, sandalye ve masalar nemden küflenir, her yıl boya bakım ister.

Bahçelerde kullanılan dışmekan bahçe süsleri ve havuzları, aydınlatma malzemeleri, çim ve bitkiler, bahçe çitleri vb. bahçe dekorasyon malzemelerindendir.

Bahçe sınırları etrafında kullanılan duvarlar, mahremiyeti korur ve güvenliği sağlar.

Duvar yerine çit de kullanılabilir. Çitin ardı sık dikilecek süs çamları ile mahremiyet sağlanabilir.

Bahçenizde elektrikle çalışacak bazı ekipmanlar olacaksa, elektrik prizlerini önceden yerleştirmeniz gerekecektir. Bahçe düzenlemesine başlamadan önce bu kabloların yerleşiminin yapılmış olması gerekir.