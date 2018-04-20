Bahar yorgunluğuna yenilme

Bahar yorgunluğu, mevsim geçişlerine uyum sağlayamayan, zayıf bünyeli kişilerde görülür. Genellikle bu durum bireylerde; stres ve uykusuzluk gibi sorunlara sebep olur. Uzmanlara göre, bahar yorgunluğunu atmaya yardımcı olacak birtakım besinler var.

BAHAR YORGUNLUĞUNA İYİ GELEN BESİNLER

- İlkbahar ayı ile özdeşleşen meyvelerden biri olan çağla, kalp hastalıklarına iyi gelir. Aynı zamanda kötü huylu kolesterol seviyesinin de düşmesine yardımcı olur.

- Bir diğer bahar meyvesi ise çilek. Çilek, içerdiği A, B, C ve K vitaminleri sayesinde vücudun direncini artırır. Diş etlerini, sinir sistemini ve kemik yapısını güçlendirir. Bu özellikleri sayesinde çilek, bahar yorgunluğunu atmada size ysrdimci olur.

- Kış aylarından bahar aylarına geçiş sırasında yaşanan problemlerden biri de vücudun direncinin düşmesidir. Vücut direncinin güçlenmesi için uzmanlar, en faydalı yolun karanfil suyu karışımı olduğunu söylemektedir. Bu karışım; bir litrelik su şişesinin içine karanfil, nane yaprakları, limon dilimleri ve elma kabuğu eklenerek hazırlanır.

- Baharın vazgeçilmez meyvelerinden bir diğeri ise eriktir. Erik, vücutta oluşan harareti azaltır. Aynı zamanda demir eksikliğini giderirken, kadınlarda östrojen hormonunu dengeler.

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