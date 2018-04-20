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Bahar yorgunluğuna yenilme

Bahar aylarında görülen yorgunluk ve stresi beslenme alışkanlığınızı değiştirerek atlatabilirsiniz. İşte size yardımcı olacak o besinler...

20 Nisan 2018 Cuma 18:56
Bahar yorgunluğuna yenilme

Bahar yorgunluğu, mevsim geçişlerine uyum sağlayamayan, zayıf bünyeli kişilerde görülür. Genellikle bu durum bireylerde; stres ve uykusuzluk gibi sorunlara sebep olur. Uzmanlara göre, bahar yorgunluğunu atmaya yardımcı olacak birtakım besinler var.

 

BAHAR YORGUNLUĞUNA İYİ GELEN BESİNLER

İlkbahar ayı ile özdeşleşen meyvelerden biri olan çağla, kalp hastalıklarına iyi gelir. Aynı zamanda kötü huylu kolesterol seviyesinin de düşmesine yardımcı olur.

Bir diğer bahar meyvesi ise çilek. Çilek, içerdiği A, B, C ve K vitaminleri sayesinde vücudun direncini artırır. Diş etlerini, sinir sistemini ve kemik yapısını güçlendirir. Bu özellikleri sayesinde çilek, bahar yorgunluğunu atmada size ysrdimci olur.

- Kış aylarından bahar aylarına geçiş sırasında yaşanan problemlerden biri de vücudun direncinin düşmesidir. Vücut direncinin güçlenmesi için uzmanlar, en faydalı yolun karanfil suyu karışımı olduğunu söylemektedir. Bu karışım; bir litrelik su şişesinin içine karanfil, nane yaprakları, limon dilimleri ve elma kabuğu eklenerek hazırlanır.

- Baharın vazgeçilmez meyvelerinden bir diğeri ise eriktir. Erik, vücutta oluşan harareti azaltır. Aynı zamanda demir eksikliğini giderirken, kadınlarda östrojen hormonunu dengeler. 

(www.yasemin.com)

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 18:56
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