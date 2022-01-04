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Kadın - Aile Bahar salatası tarifi, nasıl yapılır? Bahar salatası çorbası tarifi
Kadın - Aile

Bahar salatası tarifi, nasıl yapılır? Bahar salatası çorbası tarifi

Bahar Salatası tarifinin yanında çorbasını da yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 14:55:00 - 2022-01-04 15:14:23
Bahar salatası tarifi, nasıl yapılır? Bahar salatası çorbası tarifi

Bahar salatası tarifi 

Malzemeler

  • Yarım kilo brokoli
  • Yarım kilo karnabahar
  • 6 adet kornison turşu
  • 1 havuç
  • 4 adet kozlenmis kırmızı biber
  • Yarım demet dere otu
  • Yarım maydanoz
  • Yarım demet yeşil soğan

Sosu için;

  • 1 adet limon
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı sirke
  • Yarım çay bardağı isteğe göre zeytin yada sıvı yağı
  • 1 su bardağı mısır

Bahar salatası tarifi nasıl yapılır?

Sebzelerimiz in hepsini haşlıyoruz iri iri doğruyoruz içine 1 su bardağı mısırımızı ekliyoruz sonra yeşillikleri doğruyoruz( maydanoz dereotu yeşil soğan) hepsini karıştırıyoruz ,içine limonu ,yağı, sirkeyi ve tuzu ekliyoruz, karıştırdıktan sonra yemeye hazır afiyet olsun.

Bahar çorbası tarifi 

Malzemeler

  • 1/4 (çeyrek) litre et suyu
  • 2 yemek kaşığı tereyağı veya margarin
  • 1 yemek kaşığı un
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 avuç pirinç
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 1 yemek kaşığı maydanoz
  • 1 orta boy havuç
  • Tuz karabiber

Bahar Çorbası tarifi nasıl yapılır?

Önce kup doğranmış havuçları kızartın. Tereyağını eritin kızarmış havuçları yağda hafif kavurun sonra et suyunu ilave edin ve pişince içine atıp kaynatın. Öte yandan yoğurdu sütle karıştırıp bunu da içine atın kaynanasını olan et suyuna katın çorba koyulaşınca tencereye ateşten alın. Tuz, karabiber kıyılmış maydanoz ve anneye tatlandırın afiyet olsun.

 

 

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