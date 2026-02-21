Bahar havası bitti, kış geri dönüyor: Hafta sonu tüm Türkiye buz kesecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu için kritik uyarılarını peş peşe sıraladı.

Bugün Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu yağışlı sistemin etkisi altına girerken; Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanağın kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu’da ise dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor; gece sıcaklıklarının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü bölgede buzlanma ve don olayına karşı hayati uyarılar yapıldı.

Ayrıca yarın Doğu Akdeniz ve Güneydoğu’nun batısında toz taşınımı görülecek.

İÇ KESİMLERE KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

Sıcaklık düşüşü yarın itibarıyla iliklerimize kadar hissedilecek.

Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi bulunuyor.

Yetkililer, ani hava değişimine karşı vatandaşları güncel raporları sıkı takip etmeleri konusunda uyardı.

YARIN 3 BÜYÜKŞEHİRDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Hava tahmin uzmanı Çelik’in aktardığı bilgilere göre; Ankara’da yarın öğleden itibaren başlayacak yağmur, Pazar günü kuzey ilçelerde kara dönecek ve sıcaklık 7 dereceye kadar düşecek.

İstanbul’da hafta sonu aralıklı yağışlar etkili olurken, termometreler Pazar günü yine 7 dereceyi gösterecek.

İzmir’de ise yarın sabah saatlerinde başlayacak kuvvetli sağanak yağış hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek, İzmirli vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerekiyor.