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Gündem Bahar Candan hakkında karar verildi
Gündem

Bahar Candan hakkında karar verildi

Yeniakit Publisher
2024-09-20 20:36:00 - 2024-09-20 20:36:26
Bahar Candan hakkında karar verildi

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme aralarında Bahar Candan'ın da bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından aralarında Bahar ve Nihal Candan'ın da bulunduğu 21 kişinin yargılandığı davanın 5. celsesi Kücükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. İddianamede Alisya Bahar Candan için 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.

Duruşmaya, Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 10 tutuklu sanığın yanı sıra, Nihal Candan, baba Hakan Candan, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulunurken örgüt yöneticisi konumundaki İlker Oflu ve Onur Apaydın ise SEGBİS ( ses ve görüntülü bilişim sistemi) ile katıldı. Duruşmada tutuklu sanık Bahar Candan sık sık arkasını dönerek ablası Nihal Candan'a bakıp gülücük attığı görüldü.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Savcı, müştekilerin mevcut zararlarının giderilmesi için süre verilmesine, adli kontrol kararı olan sanıkların tutukluluk halinin devamına ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Duruşmada sanık avukatlarının savunmalarının ardından karar verildi. Bahar Candan dahil 6 sanık hakkında tahliye kararı verildi. Candan tutuksuz yargılanacak.

 

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