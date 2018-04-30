Bahar bereketli geldi

BiP, TV+ ve fizy gibi ana dijital servislerin indirilme sayısı Nisan ayında 91,4 milyona ulaştı.

Ses, data ve dijital hizmetlerin üçünü birden kullanan müşterilerin oranı artmaya devam ederek yüzde 58,7’ye ulaştı. Dijital marka lifecell’in abone sayısı Nisan ayında 468 bini geçerken bu abonelerin 3’te 2’si Turkcell ile ilk tanışan müşteriler oldu.

Bahar aylarıyla birlikte data kullanımında artış gözlendi. Mart ayında 4.5G abonelerinin ortalama data kullanımı 6,1 GB olarak gerçekleşti. 4.5G kullanıcılarının data tüketimi 2G ve 3G kullanıcılarının yaklaşık 2 katı oldu.

DİJİTAL SERVİSLERLE BÜYÜDÜ

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da başarılarını sıralarken, “Somut ve sağlam temellere oturttuğumuz dijital servislerle büyüme stratejimiz kapsamında attığımız bu adımların karşılığını yılın ilk çeyreğinde hem gelir, hem de FAVÖK’te tüm zamanların en yüksek sonuçlarını elde ederek almaya devam ettik” diyor.

HEDEFLER GÜNCELLENDİ

Terzioğlu, “2018-2020 yılları arasında gelirde yılda ortalama yüzde 14 - 16 büyüme, yüzde 37 - 40 FAVÖK marjı ve lisans hariç operasyonel yatırım harcamalarının satışa oranını yüzde 18 - 16 bekliyoruz. Aynı zamanda dördüncü çeyrek sonuçlarıyla açıkladığımız 2018 yılı hedeflerini de yukarı yönlü güncelledik. FAVÖK marjındaki artışa yeni UFRS standartlarının yansıması olmakla birlikte gelir büyümesini 4.5G ve dijital servislerimizi gelire dönüştürerek sağlayacağımızı öngörüyoruz” dedi.