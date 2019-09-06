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Bahamalar’da ölü sayısı 30’a yükseldi

Dorian Kasırgasının büyük yıkıma yol açtığı Bahamalar’da hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi.

06 Eylül 2019 Cuma 11:29
Bahamalar’da ölü sayısı 30’a yükseldi

Dorian Kasırgasının büyük yıkıma yol açtığı Bahamalar’da hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi.


Kategori 5 seviyesinde vurduğu Bahamalar’da büyük hasara yol açan Dorian Kasırgası nedeniyle bilanço artıyor. Bahamalar’da etkisini azaltan kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi. Ölü sayısının artmasından endişe eden yetkililer, kasırgadan en fazla etkilenen Abaco Adası’na 200’den fazla ceset torbası gönderildiğini ifade ederek, Abaco ve Grand Bahamalar’da binlerce kişiden haber alınamadığını söyledi. Sağlık Bakanı Duane Sands, kasırganın güç kaybettiğini ifade ederek, “Halkın her şeye hazırlıklı olması gerekiyor” dedi.


Grand Bahama ve Abaco Adaları’nda yaklaşık 13 bin evin kullanılamaz hale gelmiş olmasından endişe ediliyor. Abaco Adaları’nın büyük bir kısmında elektrik, gıda ve su kıtlığı yaşanırken, adanın uydu fotoğrafları bölgede yaşanan yıkımı gözler önüne serdi. Grand Bahama’da bulunan tek uluslararası havalimanında da büyük oranda yıkım meydana geldi. Uluslararası yardım kuruluşları da Grand Bahama ve Abaco Adalarına odaklanmış durumda.


Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ekipler 201 kişiyi kurtarmayı başardı. Kasırganın vurduğu bölgelerde, uçak ve helikopterlerle gıda ve acil durum yardımları yapılırken, Panama’dan bölgeye yaklaşık 8 bin ton insani yardım gönderildi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:29
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