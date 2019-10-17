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Bahaettin Karakoç vefatının 1. yılında dualarla anılıyor

Türk edebiyatında “Dede Korkut” olarak anılan şair ve yazar Bahaettin Karakoç, vefatının birinci yılında yâd ediliyor.

17 Ekim 2019 Perşembe 10:23
Bahaettin Karakoç vefatının 1. yılında dualarla anılıyor

Türk edebiyatında “Dede Korkut” ve “Beyaz Kartal” olarak anılan ve geçtiğimiz yıl 88 yaşında yaşama veda eden şair ve yazar Bahaettin Karakoç, vefatının birinci yılında yâd ediliyor. Şair Karakoç’un kaleme aldığı ilk şiiri, 1949’da Yurt gazetesinde yayınlandı.

Türk şiirine ve halk müziğine “Mihriban” gibi birçok önemli eserleri kazandıran Abdürrahim Karakoç’un ağabeyi olan Bahaettin Karakoç, şiirde biçimi bir enstrümana benzettiğini her fırsatta dile getiriyordu.

Mesleğini soranlara “Şairim” diyen Karakoç’un birçok şiiri, farklı formlarda bestelendi. Şair, 16 Ekim 2018’de evinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümünde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 10:23
  1. Türk edebiyatı
  2. Dede Korkut
  3. Beyaz Kartal
  4. Bahaettin Karakoç
  5. Yurt gazetesi
  6. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü
  7. şair ve yazar Bahaettin Karakoç

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