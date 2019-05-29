Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan anlamlı çağrı: Gönlünü alın, yüzündeki ışığa bakın

Ünlü sanatçı Bahadır Yenişehirlioğlu, anlamlı bir çağrıda bulundu. Yaptığı çağrıda yetimler için yardım çağrısında bulunan Yenişehirlioğlu, "Bir yetimin gönlünü kazanın ve yüzündeki ışığa bakın" açıklamasında bulundu.

Yenişehirlioğlu, çağrısında "Mübarek Ramazan ayındayız. Neredeyse bitiriyoruz. Şimdi böylesi önemli bir ayda bir yetimi sevindirmek ne kadar güzel bir şey. Yetim Vakfı ile alakalı olarak bir kutu bağışında bulunabilirsiniz. Ve bu kutu ile bir yetimin gönlünü kazanabilirsiniz. Bir yetimin gönlünü kazanmak ne demek? Bir yetimin gönlünü kazanın, yüzündeki ışığa bir bakın anlarsınız." dedi.

Yetim çocuklara en güzel bayram hediyesi

Yaptığı proje ve faaliyetlerle sık sık gündeme gelen Yetim Vakfı, bu Ramazan ayında da “Bir Kutu Gülücük” projesi ile yetim çocukların yüzünde tebessüme vesile olmaya devam ediyor.

"Bir Kutu Gülücük” yetim çocukların dünyalarını renklendirmek, masum yüzlerinde paha biçilemez bir gülücük bırakmak ve gelişimlerine destek olmak için özel olarak tasarlanmış bir proje.

Amaç çocukların duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak

Psikologların titiz çalışmaları ile çok sayıda alternatif arasından seçilen ürünlerle, çocukların duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre, uygun olmayan oyunlar ve oyuncaklar çocuğu tehlikeli eğilimlere yönlendirebildiği gibi, doğru seçilmiş oyunlar ve oyuncaklar da çocuğun gelişimine önemli katkılar sağlıyor.

Paket uzmanlar tarafından oluşturuldu

İçeriği uzmanlar tarafından oluşturulmuş olan pakette oyuncak, kırtasiye, akıl oyunları, zekâ ve el becerilerini geliştirici ürünler bulunuyor. Bu ürünlerle çocukların hem eğlenmesi hem de kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

İçerisinde 11 adet oyuncağın bulunduğu paketi 100 TL karşılığında yetimlere ulaştırma hizmeti veren Yetim Vakfı, resmi sitesi olan yetimvakfi.org.tr adresinden bağışları kabul ediyor.