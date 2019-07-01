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Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu hayatı ve biyografisi

Bahadır Yenişehirlioğlu, Eşcinsel sapkınların “Onur Yürüyüşü” adı altında eşcinsellik propagandası yapan sapkın güruhun İmam Hatip hazımsızlığına tepki gösterdi. 2016 yılında rol aldığı Sevda Kuşun Kanadında dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Bahadır Yenişehirlioğlu son olarak Payitah Abdulhamid dizisinde oynamakta.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:51
Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu hayatı ve biyografisi

Bahadır Yenişehirlioğlu, Eşcinsel sapkınların “Onur Yürüyüşü” adı altında eşcinsellik propagandası yapan sapkın güruhun İmam Hatip hazımsızlığına tepki gösterdi. 2016 yılında rol aldığı Sevda Kuşun Kanadında dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Yenişehirlioğlu son olarak Payitah Abdulhamid dizisinde oynamakta.

Eşcinsel sapkınların “yürüyüşümüze izin vermiyorlar. Özgürlüğümüze müdahale ediliyor” naralarına cevap veren sinema oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu, “Bugün İstanbul’a çıktığınız zaman barlar, diskolar, gece kulüpleri çalışıyor, kim engelliyor?  İstediğiniz hayatı yaşıyorsunuz. Kalkıp da ‘İmam-Hatipler kapansın’ diye pankart açarsan orada başka bir problem vardır. Sana ne İmam Hatip’ten. Ne halin varsa gör. Bu ülkede ‘İslam düşmanıyız’ diyemeyenler, pek çok şeyi vesile kılarak İslam düşmanlığı yapıyor.” diye konuştu.

Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? 

Bahadır Yenişehirlioğlu, 26 Mayıs 1962 yılında Manisa / Akhisar’da dünyaya geldi. 1979 yılında Akhisar Lisesi’ni tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesin'den 1985 yılında mezun oldu. Daha sonra Akhisar’da serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Çin, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Almanya, İngiltere, Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan, Fas, Tunus, Mısır, İran, Pakistan, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Dubai, Bahreyn gibi ülkelerde halklar ve toplumlar üzerine araştırmalarda bulundu.

Romancılığıyla da tanınan Yenişehirlioğlu, yurt içi ve yurt dışı konferanslarının yanında Diriliş Postası gazetesinde ve Cins dergisinde köşe yazarlığına da devam etmektedir. Bahadır Yenişehirlioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır. Büyük Dedesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İzmir’in ilk valisi ve belediye başkanıydı.

2016 yılında rol aldığı Sevda Kuşun Kanadında dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Yenişehirlioğlu; Başrolü Özlem Conker, Bülent İnal, Ezgi Eyüboğlu ve Akın Akınözü ile paylaştığı Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosunda yer almakta ve Tahsin Paşa karakterini canlandırmaktadır.

Kitapları (Roman):

Aşk Çölü (2014), Beyaz Usta Siyah Çırak (2017), Kara Güneş, Aşk Cephesi (2017), Kanaviçe (2017), Kara Güneş (2017), Kerime (2017), Tahta At (2017), Son Hasat (2018).

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Vecihi (Ratip Albay, Sinema Filmi, 2017)

Payitaht Abdülhamid (TV Dizisi, 3 Sezon, Tahsin Paşa) 2017-2018)

Direniş Karatay (Alpdoğan, Sinema Filmi, 2017)

Sevda Kuşun Kanadında (Hüsnü, TV Dizisi, 2016)

Yedi Güzel Adam (TV Dizisi, 2014)

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:51
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