Bahadır Erdem kimdir nerelidir? Bahadır Erdem twitleri

İYİ Parti’de sular bir türlü durulmuyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik 'FETÖ’cü’ iddialarının ardından Ümit Özdağ disipline sevk edildi. Disipline sevk edilen Ümit Özdağ ise partisinde ‘FETÖ’cü iddialarına bir yenisini da ekleyerek partisini eleştirdi. Ümit Özdağ’ın hedefinde bu kez Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı ve İYİ Parti GİK Üyesi Bahadır Erdem vardı.

Ümit Özdağ, Bahadır Erdem'in Leyla Zana ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hakkındaki eski paylaşımlarını paylaştı. Peki Bahadır Erdem kimdir? Bahadır Erdem nereli?

Bahadır Erdem kimdir?

Bahadır Erdem, 1964 yılında doğmuştur. Babası Sami Erdem, annesi Bingül Erdem’dir. Aslen Darende, Malatyalıdır. Ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Ted Ankara Kolejinden 1983 yılında mezun olduktan sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında yayınladığı teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nden Yüksek Lisans Derecesini, 1998 yılında yazdığı doktora teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nden Doktora unvanını aldı.

Bahadır Erdem, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent, 2004 yılında da aynı Anabilim Dalına Doçent ve 2009 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalına Profesör kadrosuyla atandı. Prof. Dr. Erdem, ayrıca, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde milletlerarası özel hukuk, kanunlar ihtilafı, uluslar arası bireysel davalar, uluslar arası fikri mülkiyet hukuku, Türk Vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku dersleri vermektedir.

27 Kasım 2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un, tüm hazırlık çalışmalarında bulunmuş ve Adalet Bakanlığı Komisyonu Üyesi olarak Kanun’un kabul edilmesine kadar aktif görev yapmıştır.

Bahadır Erdem 2004-2010 yıllarında Türkiye’deki üniversiteleri temsilen Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. Profesör Bahadır Erdem, Özel Hukukun Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Enstitü’nün (UNIDROIT) Yönetim Konseyine seçilen Türkiye’nin ilk resmi üyesidir.

Prof. Bahadır Erdem, hâlihazırda Aile Hukuku Derneği’nin başkanlık görevini yürütmektedir. Bahadır Erdem, aynı zamanda Türk Eğitim Vakfı mütevelli heyeti üyesi olup, Melek Yatırımcılar Derneği yönetim kurulu üyeliğini de sürdürmektedir. Prof. Bahadır Erdem aynı zamanda uzmanlık alanına giren konularda avukatlık, milli ve milletlerarası tahkim alanında hakemlik, arabuluculuk, danışmanlık ve bilirkişilik de yapmaktadır. Bahadır Erdem evlidir ve bir kız çocuğu vardır.