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Bahadır Ceylan: Batı Nil Virüsü beyinde enfeksiyon geliştirebilir

Prof. Dr. Bahadır Ceylan, Batı Nil Virüsü'nün insan vücudunda çeşitli enfeksiyonlar geliştirdiğini belirterek, "Batı Nil Virüsü enfeksiyonunun en korkulan komplikasyonu beyinde enfeksiyon geliştirmesidir." dedi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 20:37
Bahadır Ceylan: Batı Nil Virüsü beyinde enfeksiyon geliştirebilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan, yaptığı açıklamada, Batı Nil Virüsü'nün kuşlardan sivrisineklere bulaştığı için normal koşullarda insan hastalığı olmadığını, insanlara tesadüfen bulaştığını söyledi.

Virüsün özellikle ağustos ve eylülde sık görüldüğünü dile getiren Ceylan, virüsten korunmak için önlem alınmasının önemine işaret etti.

Ceylan, "Batı Nil Virüsü enfeksiyonunun en korkulan komplikasyonu beyinde enfeksiyon gelişmesidir. Neyse ki bu durum virüsün bulaştığı insanların 1/150-1/250'sinde gelişir ve bu olguların da yüzde 10'u ölebilir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ceylan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Beyin enfeksiyonunun seyrek görülmesi ve sadece yüzde 10 öldürücü olması nedeniyle Batı Nil Ensefalit virüs enfeksiyonu iyi huylu hastalıklar arasında sayılabilir. Beyin tutulumu yaşlılarda, kanserli hastalarda, organ nakli hastalarında ve erkeklerde daha sıktır. Beyin tutulumu gelişen vakalarda saçma konuşmalar, uyku hali, koma, kollarda kasılmalar, Parkinson hastalığı benzeri belirtiler ve felç tabloları görülebilir.

Hastalığın tedavisi yoktur ve olguların çok büyük bir çoğunluğu kendiliğinden iyileşir. Hastalıktan korunmak için sivrisineklerin üreyebileceği su birikintilerinin kurutulması ve çevrenin sivrisinekleri öldürmek amaçlı ilaçlanması gereklidir. Sivrisineklerden korunmak için pencerelere sineklik takılması, cibinlik kullanımı ve gece dışarıya çıkıldığında uzun kollu ve bacakları kapatan giysiler tercih edilmesi önerilebilir."

"Bulaştığı insanların yüzde 75'inde herhangi bir şikayet gelişmez"

Batı Nil Virüsü'nün kuşlar tarafından taşındığı için birçok ülkede ve Türkiye'de görülebildiğini ifade eden Ceylan, "Virüsün bulaştığı insanların yüzde 75'inde herhangi bir şikayet gelişmez. Olguların sadece 1/4'ünde hastalık gelişir. Hastalık gelişenlerde en sık görülen şikayetler baş ağrısı, ateş, sırt ve kas ağrıları ve bulantıdır." diye konuştu.

Prof. Dr. Ceylan, şikayetler arasında boğaz ağrısı, karın ağrısı, kusma ve ishalin de görülebildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Olguların yüzde 25-50'sinde kızamık benzeri kırmızı döküntüler de gelişebilir. Dikkat edilirse bu yakınmalar grip, ishal ve üst solunum yolu enfeksiyonu gibi oldukça sık görülen enfeksiyonlardakine benzer yakınmalardır. Ancak üst solunum yolu enfeksiyonları ve grip gibi hastalıklar kış aylarında görülürken Batı Nil Ensefalit enfeksiyonunun yaz aylarında görüldüğü dikkatten kaçmamalıdır.

Yaz aylarında grip benzeri yakınmalar gelişen hastalarda, özellikle cilt döküntüsü de varsa Batı Nil Ensefalit virüs enfeksiyonu muhakkak akla gelmelidir. Çoğu olgunun yakınmasız olması ve semptomatik olanlarında gribal bulgular göstermesi nedeniyle belki de ülkemizde bu enfeksiyona sahip olanlar doktora bile gitmeyi ihmal etmektedir."

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 20:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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